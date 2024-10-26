https://ria.ru/20241026/iran-1980201607.html
СМИ назвали вероятную цель удара Израиля по Ирану
СМИ назвали вероятную цель удара Израиля по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ назвали вероятную цель удара Израиля по Ирану
Удар Израиля по Тегерану был, вероятно, нанесен по казармам и складу оружия, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных арабских... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:11
2024-10-26T03:11
2024-10-26T03:11
в мире
тегеран (город)
иран
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_7c56fa531c8aed2aae332108841804e5.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Удар Израиля по Тегерану был, вероятно, нанесен по казармам и складу оружия, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных арабских чиновников. "Первоначальный удар по Тегерану, по всей видимости, был нанесен по казармам или офису, а также по складу оружия", - говорится в сообщении телеканала. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
https://ria.ru/20241003/izrail-1976103269.html
тегеран (город)
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_317:0:2192:1406_1920x0_80_0_0_226ab81b9cbbc16bb678bafde39e3f53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тегеран (город), Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ назвали вероятную цель удара Израиля по Ирану
NBC News: удар Израиля по Тегерану был, вероятно, нанесен по казармам и складу