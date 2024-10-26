https://ria.ru/20241026/iran-1980201607.html

СМИ назвали вероятную цель удара Израиля по Ирану

СМИ назвали вероятную цель удара Израиля по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024

СМИ назвали вероятную цель удара Израиля по Ирану

Удар Израиля по Тегерану был, вероятно, нанесен по казармам и складу оружия, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных арабских... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T03:11

2024-10-26T03:11

2024-10-26T03:11

в мире

тегеран (город)

иран

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Удар Израиля по Тегерану был, вероятно, нанесен по казармам и складу оружия, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных арабских чиновников. "Первоначальный удар по Тегерану, по всей видимости, был нанесен по казармам или офису, а также по складу оружия", - говорится в сообщении телеканала. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.

https://ria.ru/20241003/izrail-1976103269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тегеран (город), иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024