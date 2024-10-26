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СМИ назвали вероятную цель удара Израиля по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
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03:11 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/iran-1980201607.html
СМИ назвали вероятную цель удара Израиля по Ирану
СМИ назвали вероятную цель удара Израиля по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ назвали вероятную цель удара Израиля по Ирану
Удар Израиля по Тегерану был, вероятно, нанесен по казармам и складу оружия, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных арабских... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:11
2024-10-26T03:11
в мире
тегеран (город)
иран
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Удар Израиля по Тегерану был, вероятно, нанесен по казармам и складу оружия, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных арабских чиновников. "Первоначальный удар по Тегерану, по всей видимости, был нанесен по казармам или офису, а также по складу оружия", - говорится в сообщении телеканала. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
https://ria.ru/20241003/izrail-1976103269.html
тегеран (город)
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в мире, тегеран (город), иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тегеран (город), Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ назвали вероятную цель удара Израиля по Ирану

NBC News: удар Израиля по Тегерану был, вероятно, нанесен по казармам и складу

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Удар Израиля по Тегерану был, вероятно, нанесен по казармам и складу оружия, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных арабских чиновников.
"Первоначальный удар по Тегерану, по всей видимости, был нанесен по казармам или офису, а также по складу оружия", - говорится в сообщении телеканала.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
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В миреТегеран (город)ИранИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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