https://ria.ru/20241026/iran-1980200595.html
В Иране сообщили о работе ПВО недалеко от Тегерана
В Иране сообщили о работе ПВО недалеко от Тегерана - РИА Новости, 26.10.2024
В Иране сообщили о работе ПВО недалеко от Тегерана
Звук взрывов недалеко от Тегерана вызван работой ПВО, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности страны. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T02:42
2024-10-26T02:42
2024-10-26T02:57
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тегеран (город)
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Звук взрывов недалеко от Тегерана вызван работой ПВО, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности страны."Источники (в силах - ред.) безопасности сообщили гостелерадиокомпании, что выясняют источник громкого звука взрывов, который был слышен в Тегеране. Эти источники заявили, что причиной ряда громких звуков была работа ПВО вокруг Тегерана", - говорится в сообщении.В ночь на субботу агентство Fars сообщило, что звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране, подробностей не было. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство. Информацию о нанесении ударов по объектам в Иране подтвердила также израильская официальная государственная телерадиокомпания Kan, не приведя подробностей.
https://ria.ru/20241025/iran-1979946324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тегеран (город), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Иран, Тегеран (город), В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Иране сообщили о работе ПВО недалеко от Тегерана
ГосТВ: звук взрывов в Тегеране вызван работой ПВО