https://ria.ru/20241026/iran-1980200595.html

В Иране сообщили о работе ПВО недалеко от Тегерана

В Иране сообщили о работе ПВО недалеко от Тегерана - РИА Новости, 26.10.2024

В Иране сообщили о работе ПВО недалеко от Тегерана

Звук взрывов недалеко от Тегерана вызван работой ПВО, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности страны. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T02:42

2024-10-26T02:42

2024-10-26T02:57

иран

тегеран (город)

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_434a299cefb34c4491e4988a5945e338.jpg

ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Звук взрывов недалеко от Тегерана вызван работой ПВО, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности страны."Источники (в силах - ред.) безопасности сообщили гостелерадиокомпании, что выясняют источник громкого звука взрывов, который был слышен в Тегеране. Эти источники заявили, что причиной ряда громких звуков была работа ПВО вокруг Тегерана", - говорится в сообщении.В ночь на субботу агентство Fars сообщило, что звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране, подробностей не было. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство. Информацию о нанесении ударов по объектам в Иране подтвердила также израильская официальная государственная телерадиокомпания Kan, не приведя подробностей.

https://ria.ru/20241025/iran-1979946324.html

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, тегеран (город), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024