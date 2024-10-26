Рейтинг@Mail.ru
В Иране сообщили о работе ПВО недалеко от Тегерана - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:42 26.10.2024 (обновлено: 02:57 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/iran-1980200595.html
В Иране сообщили о работе ПВО недалеко от Тегерана
В Иране сообщили о работе ПВО недалеко от Тегерана - РИА Новости, 26.10.2024
В Иране сообщили о работе ПВО недалеко от Тегерана
Звук взрывов недалеко от Тегерана вызван работой ПВО, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности страны. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T02:42
2024-10-26T02:57
иран
тегеран (город)
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_434a299cefb34c4491e4988a5945e338.jpg
ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Звук взрывов недалеко от Тегерана вызван работой ПВО, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности страны."Источники (в силах - ред.) безопасности сообщили гостелерадиокомпании, что выясняют источник громкого звука взрывов, который был слышен в Тегеране. Эти источники заявили, что причиной ряда громких звуков была работа ПВО вокруг Тегерана", - говорится в сообщении.В ночь на субботу агентство Fars сообщило, что звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране, подробностей не было. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство. Информацию о нанесении ударов по объектам в Иране подтвердила также израильская официальная государственная телерадиокомпания Kan, не приведя подробностей.
https://ria.ru/20241025/iran-1979946324.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_147bea16ac3fd281f3969c972a3df240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, тегеран (город), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Иран, Тегеран (город), В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Иране сообщили о работе ПВО недалеко от Тегерана

ГосТВ: звук взрывов в Тегеране вызван работой ПВО

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Звук взрывов недалеко от Тегерана вызван работой ПВО, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности страны.
"Источники (в силах - ред.) безопасности сообщили гостелерадиокомпании, что выясняют источник громкого звука взрывов, который был слышен в Тегеране. Эти источники заявили, что причиной ряда громких звуков была работа ПВО вокруг Тегерана", - говорится в сообщении.
В ночь на субботу агентство Fars сообщило, что звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране, подробностей не было. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство. Информацию о нанесении ударов по объектам в Иране подтвердила также израильская официальная государственная телерадиокомпания Kan, не приведя подробностей.
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Иран приказал военным быть готовыми к войне, пишут СМИ
Вчера, 03:04
 
ИранТегеран (город)В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала