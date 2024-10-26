https://ria.ru/20241026/irak-1980204921.html

Ирак приостановил рейсы после израильской атаки на Иран

Ирак приостановил рейсы после израильской атаки на Иран - РИА Новости, 26.10.2024

Ирак приостановил рейсы после израильской атаки на Иран

Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах страны на фоне израильской атаки на Иран, сообщило иракское министерство транспорта. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:29

2024-10-26T04:29

2024-10-26T04:30

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ирак

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 26 окт - РИА Новости. Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах страны на фоне израильской атаки на Иран, сообщило иракское министерство транспорта. "Министерство транспорта объявило о приостановке авиасообщения во всех иракских аэропортах до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении министерства. Отмечается, что решение было принято в свете ситуации в сфере безопасности в регионе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.

https://ria.ru/20241026/flightradar-1980203257.html

https://ria.ru/20241023/aviakompanii-1979448101.html

иран

ирак

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, ирак, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024