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Ирак приостановил рейсы после израильской атаки на Иран - РИА Новости, 26.10.2024
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04:29 26.10.2024 (обновлено: 04:30 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/irak-1980204921.html
Ирак приостановил рейсы после израильской атаки на Иран
Ирак приостановил рейсы после израильской атаки на Иран - РИА Новости, 26.10.2024
Ирак приостановил рейсы после израильской атаки на Иран
Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах страны на фоне израильской атаки на Иран, сообщило иракское министерство транспорта. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:29
2024-10-26T04:30
в мире
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КАИР, 26 окт - РИА Новости. Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах страны на фоне израильской атаки на Иран, сообщило иракское министерство транспорта. "Министерство транспорта объявило о приостановке авиасообщения во всех иракских аэропортах до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении министерства. Отмечается, что решение было принято в свете ситуации в сфере безопасности в регионе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
https://ria.ru/20241026/flightradar-1980203257.html
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в мире, иран, ирак, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Ирак, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ирак приостановил рейсы после израильской атаки на Иран

Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах из-за израильской атаки на Иран

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Багдад
Международный аэропорт Багдад - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАИР, 26 окт - РИА Новости. Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах страны на фоне израильской атаки на Иран, сообщило иракское министерство транспорта.
"Министерство транспорта объявило о приостановке авиасообщения во всех иракских аэропортах до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении министерства.
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Отмечается, что решение было принято в свете ситуации в сфере безопасности в регионе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
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В миреИранИракОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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