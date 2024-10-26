На Украине иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ
Депутат Рады Железняк: иностранцы смогут занимать высшие военные должности ВСУ
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. На Украине позволят иностранцам и людям без гражданства занимать высшие военные должности ВСУ, сообщил в субботу депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее Железняк сообщал, что парламент Украины принял законопроект, позволяющий иностранцам получать офицерские должности в ВСУ. Двадцатого августа депутат украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины. При этом в Раде 11 октября был зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить иностранцам, а также гражданам Украины, имеющим близких родственников с российским гражданством, занимать высшие военные должности.
"Кстати, вчера ручки у офиса Зеленского хватило на подписание еще двух законов: №11310 об основных принципах государственной климатической политики. Это требование ЕС в рамках Ukraine Facility Plan. И №12023, который позволяет иностранцам и людям без гражданства подписывать контракт и нести военную службу на должностях офицерского состава", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Депутат при этом отметил, что законопроект о повышении налогов лежит на подписи почти две недели.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.