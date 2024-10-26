Рейтинг@Mail.ru
На Украине иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 26.10.2024 (обновлено: 18:26 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/inostrantsy-1980279622.html
На Украине иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ
На Украине иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ - РИА Новости, 26.10.2024
На Украине иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ
На Украине позволят иностранцам и людям без гражданства занимать высшие военные должности ВСУ, сообщил в субботу депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:22
2024-10-26T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ирина геращенко
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148492/74/1484927450_0:0:4114:2314_1920x0_80_0_0_f530635e1417ce739429a32a3027fd20.jpg
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. На Украине позволят иностранцам и людям без гражданства занимать высшие военные должности ВСУ, сообщил в субботу депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее Железняк сообщал, что парламент Украины принял законопроект, позволяющий иностранцам получать офицерские должности в ВСУ. Двадцатого августа депутат украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины. При этом в Раде 11 октября был зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить иностранцам, а также гражданам Украины, имеющим близких родственников с российским гражданством, занимать высшие военные должности. "Кстати, вчера ручки у офиса Зеленского хватило на подписание еще двух законов: №11310 об основных принципах государственной климатической политики. Это требование ЕС в рамках Ukraine Facility Plan. И №12023, который позволяет иностранцам и людям без гражданства подписывать контракт и нести военную службу на должностях офицерского состава", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Депутат при этом отметил, что законопроект о повышении налогов лежит на подписи почти две недели. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html
https://ria.ru/20240815/zelenskiy-1966451064.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148492/74/1484927450_350:0:2856:1880_1920x0_80_0_0_79b44a5fbc5ced252667612d7c54e786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, ирина геращенко, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, верховная рада украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ирина Геращенко, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Евросоюз
На Украине иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ

Депутат Рады Железняк: иностранцы смогут занимать высшие военные должности ВСУ

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. На Украине позволят иностранцам и людям без гражданства занимать высшие военные должности ВСУ, сообщил в субботу депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее Железняк сообщал, что парламент Украины принял законопроект, позволяющий иностранцам получать офицерские должности в ВСУ. Двадцатого августа депутат украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины. При этом в Раде 11 октября был зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить иностранцам, а также гражданам Украины, имеющим близких родственников с российским гражданством, занимать высшие военные должности.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
На Западе раскрыли, на что Европа готова пойти ради конфликта на Украине
Вчера, 09:44
"Кстати, вчера ручки у офиса Зеленского хватило на подписание еще двух законов: №11310 об основных принципах государственной климатической политики. Это требование ЕС в рамках Ukraine Facility Plan. И №12023, который позволяет иностранцам и людям без гражданства подписывать контракт и нести военную службу на должностях офицерского состава", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Депутат при этом отметил, что законопроект о повышении налогов лежит на подписи почти две недели.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Зеленский поторопил Раду с принятием закона о гражданстве для наемников
15 августа, 18:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИрина ГеращенкоМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала