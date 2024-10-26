https://ria.ru/20241026/infrastruktura-1980215530.html
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 26.10.2024
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь на субботу ряд объектов... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:42
2024-10-26T07:42
2024-10-26T07:42
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь на субботу ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно его сообщению, прозвучало не менее 330 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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РИА Новости
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В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры