https://ria.ru/20241026/harkov-1980247476.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 26.10.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T13:16

2024-10-26T13:16

2024-10-26T13:16

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 12.50, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "ТСН".

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945423104.html

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Варвара Скокшина

в мире, харьков, харьковская область