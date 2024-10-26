https://ria.ru/20241026/harkov-1980247476.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 26.10.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T13:16
2024-10-26T13:16
2024-10-26T13:16
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 12.50, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "ТСН".
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945423104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область
В Харькове прогремели взрывы
ТСН: в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы