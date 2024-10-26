https://ria.ru/20241026/gusev-1980266539.html
В Воронежской области сбили украинский беспилотник
В Воронежской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.10.2024
В Воронежской области сбили украинский беспилотник
ПВО и средства РЭБ в одном из районов Воронежской области обнаружили и подавили БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, сообщил... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T16:21
2024-10-26T16:21
2024-10-26T16:29
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ПВО и средства РЭБ в одном из районов Воронежской области обнаружили и подавили БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Воронежской области сбили украинский беспилотник
Гусев: ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили дрон в Воронежской области