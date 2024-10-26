https://ria.ru/20241026/gusev-1980266539.html

В Воронежской области сбили украинский беспилотник

В Воронежской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.10.2024

В Воронежской области сбили украинский беспилотник

ПВО и средства РЭБ в одном из районов Воронежской области обнаружили и подавили БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, сообщил... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T16:21

2024-10-26T16:21

2024-10-26T16:29

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ПВО и средства РЭБ в одном из районов Воронежской области обнаружили и подавили БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины, происшествия