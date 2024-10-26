https://ria.ru/20241026/gruziya-1980301325.html

Оппозиция пока не прокомментировала первые данные ЦИК Грузии

Оппозиция пока не прокомментировала первые данные ЦИК Грузии - РИА Новости, 26.10.2024

Оппозиция пока не прокомментировала первые данные ЦИК Грузии

Представители грузинских оппозиционных партий не сообщают о планах действий и о своих позициях в связи с первыми данным ЦИК, согласно которым правящая партия... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T22:05

2024-10-26T22:05

2024-10-26T22:05

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россия

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Представители грузинских оппозиционных партий не сообщают о планах действий и о своих позициях в связи с первыми данным ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" побеждает по итогам прошедших парламентских выборов. После подсчета данных с почти 72% участков, ЦИК Грузии сообщает, что правящая партия "Грузинская мечта" получает парламентское большинство, набрав 53% голосов избирателей. Грузинские оппозиционные СМИ сообщают, что оппозиционеры находятся в ожидании итоговых данных ЦИК и голосов с участков в зарубежных странах, после чего станет известно об их планах. Ранее ЦИК опубликовал на своем сайте информацию, согласно которой после подсчёта данных почти с 71% участков "Грузинская мечта" получает 52,99%, оппозиционная партия "Коалиция за перемены" - 11,2%, "Единство - Национальное движение" - 9,8%, "Сильная Грузия" - 9,02%, "Гахария - за Грузию" - 8,22%. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в стране состоявшимися. Парламентские выборы прошли по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/yavka-1980292232.html

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Автопробег перед зданием парламента в центре Тбилиси Сторонники правящей «Грузинской мечты» устроили автопробег перед зданием парламента в центре Тбилиси после завершения голосования на парламентских выборах. ЦИК пока официально итоги не объявлял. 2024-10-26T22:05 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, россия, парламентские выборы в грузии — 2024