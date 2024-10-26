https://ria.ru/20241026/gruziya-1980293754.html
В Грузии после обработки данных с 69% участков лидирует правящая партия
В Грузии после обработки данных с 69% участков лидирует правящая партия - РИА Новости, 26.10.2024
В Грузии после обработки данных с 69% участков лидирует правящая партия
Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует по итогам парламентских выборов с 52,98% голосов после обработки данных с более 69% участков, свидетельствуют... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:35
2024-10-26T20:35
2024-10-26T20:42
грузия
в мире
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует по итогам парламентских выборов с 52,98% голосов после обработки данных с более 69% участков, свидетельствуют предварительные данные ЦИК Грузии.На сайте ЦИК отмечено, что "Грузинская мечта" набирает 52,988%, то есть более 921 тысяч голосов.
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980283088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, в мире, парламентские выборы в грузии — 2024
Грузия, В мире, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Грузии после обработки данных с 69% участков лидирует правящая партия
После обработки данных с 69% участков лидирует правящая партия Грузии с 52,98%