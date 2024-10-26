https://ria.ru/20241026/gruziya-1980293754.html

В Грузии после обработки данных с 69% участков лидирует правящая партия

В Грузии после обработки данных с 69% участков лидирует правящая партия - РИА Новости, 26.10.2024

В Грузии после обработки данных с 69% участков лидирует правящая партия

Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует по итогам парламентских выборов с 52,98% голосов после обработки данных с более 69% участков, свидетельствуют... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T20:35

2024-10-26T20:35

2024-10-26T20:42

грузия

в мире

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует по итогам парламентских выборов с 52,98% голосов после обработки данных с более 69% участков, свидетельствуют предварительные данные ЦИК Грузии.На сайте ЦИК отмечено, что "Грузинская мечта" набирает 52,988%, то есть более 921 тысяч голосов.

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980283088.html

грузия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грузия, в мире, парламентские выборы в грузии — 2024