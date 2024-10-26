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"Грузинская мечта" переходит в оппозицию с 67 мандатами, показал exit poll - РИА Новости, 26.10.2024
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19:24 26.10.2024 (обновлено: 19:29 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980284748.html
"Грузинская мечта" переходит в оппозицию с 67 мандатами, показал exit poll
"Грузинская мечта" переходит в оппозицию с 67 мандатами, показал exit poll - РИА Новости, 26.10.2024
"Грузинская мечта" переходит в оппозицию с 67 мандатами, показал exit poll
Партия "Грузинская мечта" переходит в оппозицию с 67 мандатами по итогам exit poll компании Edison research, данные которой опубликовала оппозиционная... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T19:24
2024-10-26T19:29
в мире
грузия
россия
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Партия "Грузинская мечта" переходит в оппозицию с 67 мандатами по итогам exit poll компании Edison research, данные которой опубликовала оппозиционная телекомпания "Формула". "Грузинская мечта" набрала 40,9%, а оппозиция в сумме 51,9%, что означает, что "Грузинская мечта" получает 67 мандатов в парламенте и переходит в оппозицию, а оппозиция суммарно набирает 83 мандата",- сообщает телекомпания. Парламентские выборы прошли в Грузии по пропорциональной системе. Избирательные участки закрылись в стране 20.00 (19.00 мск). Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий, которые договорились после выборов объединиться, суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
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в мире, грузия, россия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
"Грузинская мечта" переходит в оппозицию с 67 мандатами, показал exit poll

Exit poll: "Грузинская мечта" получает 67 мандатов, оппозиция набирает 83

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖенщины голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Женщины голосуют на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Женщины голосуют на избирательном участке в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Партия "Грузинская мечта" переходит в оппозицию с 67 мандатами по итогам exit poll компании Edison research, данные которой опубликовала оппозиционная телекомпания "Формула".
"Грузинская мечта" набрала 40,9%, а оппозиция в сумме 51,9%, что означает, что "Грузинская мечта" получает 67 мандатов в парламенте и переходит в оппозицию, а оппозиция суммарно набирает 83 мандата",- сообщает телекомпания.
Парламентские выборы прошли в Грузии по пропорциональной системе. Избирательные участки закрылись в стране 20.00 (19.00 мск). Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий, которые договорились после выборов объединиться, суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Автоколонна с флагами Грузии и правящей партии Грузинская мечта в Тбилиси. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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