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Два экзит-полла показали противоположные результаты по выборам в Грузии - РИА Новости, 26.10.2024
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19:05 26.10.2024 (обновлено: 19:48 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980283088.html
Два экзит-полла показали противоположные результаты по выборам в Грузии
Два экзит-полла показали противоположные результаты по выборам в Грузии - РИА Новости, 26.10.2024
Два экзит-полла показали противоположные результаты по выборам в Грузии
Два экзит-полла выборов в Грузии, опубликованные проправительственными и оппозиционными СМИ, показали противоположные результаты. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T19:05
2024-10-26T19:48
в мире
грузия
россия
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Два экзит-полла выборов в Грузии, опубликованные проправительственными и оппозиционными СМИ, показали противоположные результаты."Грузинская мечта" получает 56,1% голосов избирателей", — сообщила проправительственная телекомпания "Имеди", публикуя данные exit poll.В свою очередь, по итогам exit poll компании Edison research, данные которой опубликовала оппозиционная телекомпания "Формула", правящая партия не смогла сохранить свое положение.&quot;Грузинская мечта&quot; набрала 40,9%, а оппозиция в сумме 51,9%, что означает, что &quot;Грузинская мечта&quot; получает 67 мандатов в парламенте и переходит в оппозицию, а оппозиция суммарно набирает 83 мандата&quot;, — указано в материале.При этом сторонники правящей партии "Грузинская мечта" и руководство партии бурно отпраздновали информацию о победе партии на парламентских выборах. На сцену у офиса политсилы под аплодисменты собравшихся поднялись первые лица партии, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе и основателя, почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили. После выступления некоторых политиков над площадкой прогремел салют.Представители оппозиции также празднуют свою победу, сообщил корреспондент РИА Новости."Победила Европа, победила Грузия. Победила оппозиция!" — заявила Тина Бокучава, председатель "Единого национального движения".Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.Избирательные участки закрылись в стране в 20:00 (19:00 мск).
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в мире, грузия, россия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Два экзит-полла показали противоположные результаты по выборам в Грузии

Exit poll: правящая партия "Грузинская мечта" получила большинство в парламенте

© РИА НовостиАвтоколонна с флагами Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси. Кадр видео
Автоколонна с флагами Грузии и правящей партии Грузинская мечта в Тбилиси. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости
Автоколонна с флагами Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси. Кадр видео
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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Два экзит-полла выборов в Грузии, опубликованные проправительственными и оппозиционными СМИ, показали противоположные результаты.
«
"Грузинская мечта" получает 56,1% голосов избирателей", — сообщила проправительственная телекомпания "Имеди", публикуя данные exit poll.
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Вчера, 08:00
В свою очередь, по итогам exit poll компании Edison research, данные которой опубликовала оппозиционная телекомпания "Формула", правящая партия не смогла сохранить свое положение.
«

"Грузинская мечта" набрала 40,9%, а оппозиция в сумме 51,9%, что означает, что "Грузинская мечта" получает 67 мандатов в парламенте и переходит в оппозицию, а оппозиция суммарно набирает 83 мандата", — указано в материале.

При этом сторонники правящей партии "Грузинская мечта" и руководство партии бурно отпраздновали информацию о победе партии на парламентских выборах. На сцену у офиса политсилы под аплодисменты собравшихся поднялись первые лица партии, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе и основателя, почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили.
После выступления некоторых политиков над площадкой прогремел салют.
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Представители оппозиции также празднуют свою победу, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Победила Европа, победила Грузия. Победила оппозиция!" — заявила Тина Бокучава, председатель "Единого национального движения".
Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.
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Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Избирательные участки закрылись в стране в 20:00 (19:00 мск).
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