https://ria.ru/20241026/gruziya-1980283088.html
Два экзит-полла показали противоположные результаты по выборам в Грузии
Два экзит-полла показали противоположные результаты по выборам в Грузии - РИА Новости, 26.10.2024
Два экзит-полла показали противоположные результаты по выборам в Грузии
Два экзит-полла выборов в Грузии, опубликованные проправительственными и оппозиционными СМИ, показали противоположные результаты. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T19:05
2024-10-26T19:05
2024-10-26T19:48
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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Два экзит-полла выборов в Грузии, опубликованные проправительственными и оппозиционными СМИ, показали противоположные результаты."Грузинская мечта" получает 56,1% голосов избирателей", — сообщила проправительственная телекомпания "Имеди", публикуя данные exit poll.В свою очередь, по итогам exit poll компании Edison research, данные которой опубликовала оппозиционная телекомпания "Формула", правящая партия не смогла сохранить свое положение."Грузинская мечта" набрала 40,9%, а оппозиция в сумме 51,9%, что означает, что "Грузинская мечта" получает 67 мандатов в парламенте и переходит в оппозицию, а оппозиция суммарно набирает 83 мандата", — указано в материале.При этом сторонники правящей партии "Грузинская мечта" и руководство партии бурно отпраздновали информацию о победе партии на парламентских выборах. На сцену у офиса политсилы под аплодисменты собравшихся поднялись первые лица партии, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе и основателя, почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили. После выступления некоторых политиков над площадкой прогремел салют.Представители оппозиции также празднуют свою победу, сообщил корреспондент РИА Новости."Победила Европа, победила Грузия. Победила оппозиция!" — заявила Тина Бокучава, председатель "Единого национального движения".Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.Избирательные участки закрылись в стране в 20:00 (19:00 мск).
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980152761.html
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980240248.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия, россия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Два экзит-полла показали противоположные результаты по выборам в Грузии
Exit poll: правящая партия "Грузинская мечта" получила большинство в парламенте
ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Два экзит-полла выборов в Грузии, опубликованные проправительственными и оппозиционными СМИ, показали противоположные результаты.
«
"Грузинская мечта" получает 56,1% голосов избирателей", — сообщила проправительственная телекомпания "Имеди
", публикуя данные exit poll.
В свою очередь, по итогам exit poll компании Edison research, данные которой опубликовала оппозиционная телекомпания "Формула", правящая партия не смогла сохранить свое положение.
«
"Грузинская мечта" набрала 40,9%, а оппозиция в сумме 51,9%, что означает, что "Грузинская мечта" получает 67 мандатов в парламенте и переходит в оппозицию, а оппозиция суммарно набирает 83 мандата", — указано в материале.
При этом сторонники правящей партии "Грузинская мечта" и руководство партии бурно отпраздновали информацию о победе партии на парламентских выборах. На сцену у офиса политсилы под аплодисменты собравшихся поднялись первые лица партии, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе и основателя, почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили.
После выступления некоторых политиков над площадкой прогремел салют.
Представители оппозиции также празднуют свою победу, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Победила Европа, победила Грузия. Победила оппозиция!" — заявила Тина Бокучава, председатель "Единого национального движения".
Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.
Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией
, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Избирательные участки закрылись в стране в 20:00 (19:00 мск).