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На парламентских выборах в Грузии за рубежом выстроились огромные очереди - РИА Новости, 26.10.2024
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17:41 26.10.2024 (обновлено: 18:36 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980274887.html
На парламентских выборах в Грузии за рубежом выстроились огромные очереди
На парламентских выборах в Грузии за рубежом выстроились огромные очереди - РИА Новости, 26.10.2024
На парламентских выборах в Грузии за рубежом выстроились огромные очереди
Беспрецедентные очереди выстроились на избирательных участках в зарубежных странах для голосования на парламентских выборах Грузии, кадры с мест публикуют... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:41
2024-10-26T18:36
в мире
грузия
нью-йорк (город)
лондон
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Беспрецедентные очереди выстроились на избирательных участках в зарубежных странах для голосования на парламентских выборах Грузии, кадры с мест публикуют пользователи соцсетей. На них видно, как люди стоят в ожидании открытия участков в Нью-Йорке, Лондоне, Барселоне и других городах. Оппозиционеры начали публиковать протоколы избирательных округов из некоторых иностранных государств, где голосование уже завершилось. Среди них Австралия и Корея. Согласно опубликованным протоколам, суммарно лидируют оппозиционные партии. Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.Голосование продлится до 20:00 по местному времени.
https://ria.ru/20241026/avtobusy-1980271478.html
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грузия
нью-йорк (город)
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353
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353
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Очереди на избирательных участках в США и Европе для голосования граждан Грузии
Огромные очереди выстроились на избирательных участках в Нью-Йорке, Лондоне, Барселоне для голосования граждан Грузии на парламентских выборах, свидетельствуют видео пользователей соцсетей
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в мире, грузия, нью-йорк (город), лондон, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Нью-Йорк (город), Лондон, Парламентские выборы в Грузии — 2024
На парламентских выборах в Грузии за рубежом выстроились огромные очереди

На участках на выборах в Грузии за рубежом выстроились гигантские очереди

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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Беспрецедентные очереди выстроились на избирательных участках в зарубежных странах для голосования на парламентских выборах Грузии, кадры с мест публикуют пользователи соцсетей.
На них видно, как люди стоят в ожидании открытия участков в Нью-Йорке, Лондоне, Барселоне и других городах.
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Оппозиционеры начали публиковать протоколы избирательных округов из некоторых иностранных государств, где голосование уже завершилось. Среди них Австралия и Корея. Согласно опубликованным протоколам, суммарно лидируют оппозиционные партии.
Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.
Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Голосование продлится до 20:00 по местному времени.
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В миреГрузияНью-Йорк (город)ЛондонПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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