https://ria.ru/20241026/gruziya-1980274887.html

На парламентских выборах в Грузии за рубежом выстроились огромные очереди

На парламентских выборах в Грузии за рубежом выстроились огромные очереди - РИА Новости, 26.10.2024

На парламентских выборах в Грузии за рубежом выстроились огромные очереди

Беспрецедентные очереди выстроились на избирательных участках в зарубежных странах для голосования на парламентских выборах Грузии, кадры с мест публикуют... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:41

2024-10-26T17:41

2024-10-26T18:36

в мире

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нью-йорк (город)

лондон

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Беспрецедентные очереди выстроились на избирательных участках в зарубежных странах для голосования на парламентских выборах Грузии, кадры с мест публикуют пользователи соцсетей. На них видно, как люди стоят в ожидании открытия участков в Нью-Йорке, Лондоне, Барселоне и других городах. Оппозиционеры начали публиковать протоколы избирательных округов из некоторых иностранных государств, где голосование уже завершилось. Среди них Австралия и Корея. Согласно опубликованным протоколам, суммарно лидируют оппозиционные партии. Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.Голосование продлится до 20:00 по местному времени.

https://ria.ru/20241026/avtobusy-1980271478.html

https://ria.ru/20241026/yavka-1980271763.html

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нью-йорк (город)

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Очереди на избирательных участках в США и Европе для голосования граждан Грузии Огромные очереди выстроились на избирательных участках в Нью-Йорке, Лондоне, Барселоне для голосования граждан Грузии на парламентских выборах, свидетельствуют видео пользователей соцсетей 2024-10-26T17:41 true PT16M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, грузия, нью-йорк (город), лондон, парламентские выборы в грузии — 2024