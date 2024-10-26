Премьер Грузии заявил, что выборы проходят спокойно
Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что парламентские выборы проходят спокойно
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeГолосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что избирательный процесс на парламентских выборах проходит спокойно, однако зафиксированы факты вмешательства в процессе мобилизации избирателей.
"Важно, что выборы проходят в спокойной обстановке, и мы надеемся, что избирательные процессы также продолжатся в течение дня. К сожалению, зафиксированы конкретные факты воспрепятствования мобилизации избирателей. Самое печальное, что подобные вещи часто делают журналисты", - заявил премьер на брифинге.
Премьер не исключил, что после закрытия участков оппозиция начнет устраивать протесты, так как не захочет "смириться с победой "Грузинской мечты".
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.