Рейтинг@Mail.ru
"Грузинская мечта" заявила, что примет любые итоги выборов - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 26.10.2024 (обновлено: 11:18 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980235228.html
"Грузинская мечта" заявила, что примет любые итоги выборов
"Грузинская мечта" заявила, что примет любые итоги выборов - РИА Новости, 26.10.2024
"Грузинская мечта" заявила, что примет любые итоги выборов
Правящая партия "Грузинская мечта" примет любые итоги парламентских выборов, которые опубликует Центральная избирательная комиссия, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:15
2024-10-26T11:18
в мире
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980228874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_17057ffdc2922aae1f904f311f80bee7.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" примет любые итоги парламентских выборов, которые опубликует Центральная избирательная комиссия, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе."Какие данные опубликует ЦИК, те мы и примем", - заявил премьер на брифинге.По словам премьера, оппозиция заранее отказывается принимать данные ЦИК, "так как не захочет признать свое поражение".Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980232242.html
https://ria.ru/20241026/tsik-1980225900.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980228874_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_b496e4ebc07330c34a68e53884eaad16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия
В мире, Грузия
"Грузинская мечта" заявила, что примет любые итоги выборов

"Грузинская мечта" заявила, что примет любые итоги парламентских выборов

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeГолосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" примет любые итоги парламентских выборов, которые опубликует Центральная избирательная комиссия, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Какие данные опубликует ЦИК, те мы и примем", - заявил премьер на брифинге.
Председатель и основатель правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Голосуя за оппозицию, Грузия выберет войну, заявил Иванишвили
Вчера, 10:25
По словам премьера, оппозиция заранее отказывается принимать данные ЦИК, "так как не захочет признать свое поражение".
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
ЦИК Грузии призвал наблюдателей не мешать избирательному процессу
Вчера, 09:12
 
В миреГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала