"Грузинская мечта" заявила, что примет любые итоги выборов
"Грузинская мечта" заявила, что примет любые итоги парламентских выборов
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeГолосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" примет любые итоги парламентских выборов, которые опубликует Центральная избирательная комиссия, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Какие данные опубликует ЦИК, те мы и примем", - заявил премьер на брифинге.
По словам премьера, оппозиция заранее отказывается принимать данные ЦИК, "так как не захочет признать свое поражение".
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.