Голосуя за оппозицию, Грузия выберет войну, заявил Иванишвили
Иванишвили: Голосуя за оппозицию, Грузия выберет иностранную агентуру и войну
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкПредседатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
© Sputnik / Александр Имедашвили
Председатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на избирательном участке в день парламентских выборов в Грузии заявил, что, проголосовав за оппозицию, народ выберет иностранную агентуру, которая вовлечет страну в войну.
"Либо мы выбираем правительство, которое будет служить вам, грузинскому народу, либо выбираем агентуру иностранного государства… По соседству идет война, и те, кто правят агентурой, имеют срочную задачу, чтобы как можно быстрее Грузия подключилась в военные действия, этого не произойдет… В таком случае вместо процветающей Грузии мы получим катастрофу и разрушения", - заявил Иванишвили журналистам.
На избирательный участок Иванишвили пришел вместе с членами семьи и большим количеством личной охраны.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.