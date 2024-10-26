https://ria.ru/20241026/gruziya-1980232242.html

Голосуя за оппозицию, Грузия выберет войну, заявил Иванишвили

Голосуя за оппозицию, Грузия выберет войну, заявил Иванишвили - РИА Новости, 26.10.2024

Голосуя за оппозицию, Грузия выберет войну, заявил Иванишвили

Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на избирательном участке в день парламентских выборов в Грузии заявил, что, проголосовав за... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T10:25

2024-10-26T10:25

2024-10-26T11:46

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на избирательном участке в день парламентских выборов в Грузии заявил, что, проголосовав за оппозицию, народ выберет иностранную агентуру, которая вовлечет страну в войну. "Либо мы выбираем правительство, которое будет служить вам, грузинскому народу, либо выбираем агентуру иностранного государства… По соседству идет война, и те, кто правят агентурой, имеют срочную задачу, чтобы как можно быстрее Грузия подключилась в военные действия, этого не произойдет… В таком случае вместо процветающей Грузии мы получим катастрофу и разрушения", - заявил Иванишвили журналистам. На избирательный участок Иванишвили пришел вместе с членами семьи и большим количеством личной охраны. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980230341.html

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Варвара Скокшина

в мире, грузия, россия, бидзина иванишвили, парламентские выборы в грузии — 2024