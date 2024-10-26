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Голосуя за оппозицию, Грузия выберет войну, заявил Иванишвили - РИА Новости, 26.10.2024
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10:25 26.10.2024 (обновлено: 11:46 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980232242.html
Голосуя за оппозицию, Грузия выберет войну, заявил Иванишвили
Голосуя за оппозицию, Грузия выберет войну, заявил Иванишвили - РИА Новости, 26.10.2024
Голосуя за оппозицию, Грузия выберет войну, заявил Иванишвили
Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на избирательном участке в день парламентских выборов в Грузии заявил, что, проголосовав за... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:25
2024-10-26T11:46
в мире
грузия
россия
бидзина иванишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на избирательном участке в день парламентских выборов в Грузии заявил, что, проголосовав за оппозицию, народ выберет иностранную агентуру, которая вовлечет страну в войну. "Либо мы выбираем правительство, которое будет служить вам, грузинскому народу, либо выбираем агентуру иностранного государства… По соседству идет война, и те, кто правят агентурой, имеют срочную задачу, чтобы как можно быстрее Грузия подключилась в военные действия, этого не произойдет… В таком случае вместо процветающей Грузии мы получим катастрофу и разрушения", - заявил Иванишвили журналистам. На избирательный участок Иванишвили пришел вместе с членами семьи и большим количеством личной охраны. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980230341.html
https://ria.ru/20241026/vybory-1980228056.html
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в мире, грузия, россия, бидзина иванишвили, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Бидзина Иванишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Голосуя за оппозицию, Грузия выберет войну, заявил Иванишвили

Иванишвили: Голосуя за оппозицию, Грузия выберет иностранную агентуру и войну

© Sputnik / Александр Имедашвили  | Перейти в медиабанкПредседатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
Председатель и основатель правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Председатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на избирательном участке в день парламентских выборов в Грузии заявил, что, проголосовав за оппозицию, народ выберет иностранную агентуру, которая вовлечет страну в войну.
"Либо мы выбираем правительство, которое будет служить вам, грузинскому народу, либо выбираем агентуру иностранного государства… По соседству идет война, и те, кто правят агентурой, имеют срочную задачу, чтобы как можно быстрее Грузия подключилась в военные действия, этого не произойдет… В таком случае вместо процветающей Грузии мы получим катастрофу и разрушения", - заявил Иванишвили журналистам.
Голосование на избирательном участке в Тбилиси во время парламентских выборов в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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На избирательный участок Иванишвили пришел вместе с членами семьи и большим количеством личной охраны.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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В миреГрузияРоссияБидзина ИванишвилиПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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