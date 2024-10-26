https://ria.ru/20241026/gruziya-1980230341.html

Явка на выборах в Грузии за первые два часа составила 9,27 процента

Явка на выборах в Грузии за первые два часа составила 9,27 процента - РИА Новости, 26.10.2024

Явка на выборах в Грузии за первые два часа составила 9,27 процента

Явка на парламентских выборах в Грузии к 10.00 местного времени (9.00 мск) составила 9,27%, сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T10:01

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Грузии к 10.00 местного времени (9.00 мск) составила 9,27%, сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани."К данному времени на избирательный участок прибыли 324 тысяч 197 избирателей, это 9,27%", - заявила Иоселиани на брифинге.На парламентских выборах 2020 года явка избирателей за аналогичное время составила 8,33%, а в 2016 году - 8,34%.Выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от числа проголосовавших - порога явки нет.Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/tsik-1980225900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

грузия, в мире