https://ria.ru/20241026/gruziya-1980216829.html
Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах
Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах - РИА Новости, 26.10.2024
Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах на участке на западе Тбилиси, передает с избирательного участка корреспондент РИА РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:58
2024-10-26T07:58
2024-10-26T07:58
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах на участке на западе Тбилиси, передает с избирательного участка корреспондент РИА Новости. "Это выборы, равные референдуму…, референдум между войной и миром, аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим…", - заявил Кобахидзе журналистам. По его словам, у правящей партии очень оптимистичный прогноз, они ожидают 60% поддержки населения. "Я призываю все политпартии признать выборы ЦИК…, в этом наше отличие от оппозиции, мы всегда привержены данным Центризбиркома..., но пускай оппозиция смирится с тем, что у нас будет 60%", - заявил Кобахидзе. Голосование началось в 8 часов утра по местному времени (7.00 по мск). Основными конкурентами на выборах являются правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций. Ей противостоит весь конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов, и соответственно выступающей за сближение с Западом. Новый виток противостояния "Грузинской мечты", которая имеет большинство мест в парламенте, и грузинской оппозиции начался после принятия закона об иноагентах, согласно которому все неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Принятие закона об иноагентах вызвало крайнее недовольство Запада, процесс евроинтеграции Грузии был приостановлен, а против грузинских политиков Запад ввел санкции. По стране прокатилась волна протестов. Оппозиция называет закон пророссийским, хотя подобные законы об иноагентах введены в различных странах, в том числе западных.
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980216556.html
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980214269.html
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980033203.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах
Премьер Грузии Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах на участке на западе Тбилиси, передает с избирательного участка корреспондент РИА Новости.
"Это выборы, равные референдуму…, референдум между войной и миром, аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим…", - заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, у правящей партии очень оптимистичный прогноз, они ожидают 60% поддержки населения.
"Я призываю все политпартии признать выборы ЦИК…, в этом наше отличие от оппозиции, мы всегда привержены данным Центризбиркома..., но пускай оппозиция смирится с тем, что у нас будет 60%", - заявил Кобахидзе.
Голосование началось в 8 часов утра по местному времени (7.00 по мск).
Основными конкурентами на выборах являются правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией
и против введения санкций. Ей противостоит весь конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов, и соответственно выступающей за сближение с Западом.
Новый виток противостояния "Грузинской мечты", которая имеет большинство мест в парламенте, и грузинской оппозиции начался после принятия закона об иноагентах, согласно которому все неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Принятие закона об иноагентах вызвало крайнее недовольство Запада, процесс евроинтеграции Грузии был приостановлен, а против грузинских политиков Запад ввел санкции. По стране прокатилась волна протестов. Оппозиция называет закон пророссийским, хотя подобные законы об иноагентах введены в различных странах, в том числе западных.