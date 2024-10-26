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Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах - РИА Новости, 26.10.2024
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07:58 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980216829.html
Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах
Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах - РИА Новости, 26.10.2024
Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах на участке на западе Тбилиси, передает с избирательного участка корреспондент РИА РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:58
2024-10-26T07:58
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах на участке на западе Тбилиси, передает с избирательного участка корреспондент РИА Новости. "Это выборы, равные референдуму…, референдум между войной и миром, аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим…", - заявил Кобахидзе журналистам. По его словам, у правящей партии очень оптимистичный прогноз, они ожидают 60% поддержки населения. "Я призываю все политпартии признать выборы ЦИК…, в этом наше отличие от оппозиции, мы всегда привержены данным Центризбиркома..., но пускай оппозиция смирится с тем, что у нас будет 60%", - заявил Кобахидзе. Голосование началось в 8 часов утра по местному времени (7.00 по мск). Основными конкурентами на выборах являются правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций. Ей противостоит весь конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов, и соответственно выступающей за сближение с Западом. Новый виток противостояния "Грузинской мечты", которая имеет большинство мест в парламенте, и грузинской оппозиции начался после принятия закона об иноагентах, согласно которому все неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Принятие закона об иноагентах вызвало крайнее недовольство Запада, процесс евроинтеграции Грузии был приостановлен, а против грузинских политиков Запад ввел санкции. По стране прокатилась волна протестов. Оппозиция называет закон пророссийским, хотя подобные законы об иноагентах введены в различных странах, в том числе западных.
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980216556.html
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980214269.html
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в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах

Премьер Грузии Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкВыборы в Грузии
Выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах на участке на западе Тбилиси, передает с избирательного участка корреспондент РИА Новости.
"Это выборы, равные референдуму…, референдум между войной и миром, аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим…", - заявил Кобахидзе журналистам.
Опечатывание избирательной урны перед началом голосования на одном из избирательных участков в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Спикер парламента Грузии проголосовал на парламентских выборах
07:55
По его словам, у правящей партии очень оптимистичный прогноз, они ожидают 60% поддержки населения.
"Я призываю все политпартии признать выборы ЦИК…, в этом наше отличие от оппозиции, мы всегда привержены данным Центризбиркома..., но пускай оппозиция смирится с тем, что у нас будет 60%", - заявил Кобахидзе.
Голосование началось в 8 часов утра по местному времени (7.00 по мск).
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Президент Грузии одной из первых проголосовала на парламентских выборах
07:16
Основными конкурентами на выборах являются правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций. Ей противостоит весь конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов, и соответственно выступающей за сближение с Западом.
Новый виток противостояния "Грузинской мечты", которая имеет большинство мест в парламенте, и грузинской оппозиции начался после принятия закона об иноагентах, согласно которому все неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Принятие закона об иноагентах вызвало крайнее недовольство Запада, процесс евроинтеграции Грузии был приостановлен, а против грузинских политиков Запад ввел санкции. По стране прокатилась волна протестов. Оппозиция называет закон пророссийским, хотя подобные законы об иноагентах введены в различных странах, в том числе западных.
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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В миреГрузияРоссияИраклий Кобахидзе
 
 
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