https://ria.ru/20241026/gruziya-1980216829.html

Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах

Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах - РИА Новости, 26.10.2024

Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах на участке на западе Тбилиси, передает с избирательного участка корреспондент РИА РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T07:58

2024-10-26T07:58

2024-10-26T07:58

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах на участке на западе Тбилиси, передает с избирательного участка корреспондент РИА Новости. "Это выборы, равные референдуму…, референдум между войной и миром, аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим…", - заявил Кобахидзе журналистам. По его словам, у правящей партии очень оптимистичный прогноз, они ожидают 60% поддержки населения. "Я призываю все политпартии признать выборы ЦИК…, в этом наше отличие от оппозиции, мы всегда привержены данным Центризбиркома..., но пускай оппозиция смирится с тем, что у нас будет 60%", - заявил Кобахидзе. Голосование началось в 8 часов утра по местному времени (7.00 по мск). Основными конкурентами на выборах являются правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций. Ей противостоит весь конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов, и соответственно выступающей за сближение с Западом. Новый виток противостояния "Грузинской мечты", которая имеет большинство мест в парламенте, и грузинской оппозиции начался после принятия закона об иноагентах, согласно которому все неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Принятие закона об иноагентах вызвало крайнее недовольство Запада, процесс евроинтеграции Грузии был приостановлен, а против грузинских политиков Запад ввел санкции. По стране прокатилась волна протестов. Оппозиция называет закон пророссийским, хотя подобные законы об иноагентах введены в различных странах, в том числе западных.

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980216556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе