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Спикер парламента Грузии проголосовал на парламентских выборах - РИА Новости, 26.10.2024
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07:55 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980216556.html
Спикер парламента Грузии проголосовал на парламентских выборах
Спикер парламента Грузии проголосовал на парламентских выборах - РИА Новости, 26.10.2024
Спикер парламента Грузии проголосовал на парламентских выборах
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили проголосовал на парламентских выборах в субботу, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:55
2024-10-26T07:55
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили проголосовал на парламентских выборах в субботу, сообщает пресс-служба. "Грузинская мечта" - это единственный выбор, который есть у Грузии, так как сегодня делается выбор между злом и добром, безбожием и духовностью…", - заявил Папуашвили журналистам после голосования. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980214269.html
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в мире, грузия, россия
В мире, Грузия, Россия
Спикер парламента Грузии проголосовал на парламентских выборах

Спикер парламента Грузии Папуашвили проголосовал на парламентских выборах

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкОпечатывание избирательной урны перед началом голосования на одном из избирательных участков в Тбилиси
Опечатывание избирательной урны перед началом голосования на одном из избирательных участков в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Опечатывание избирательной урны перед началом голосования на одном из избирательных участков в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили проголосовал на парламентских выборах в субботу, сообщает пресс-служба.
"Грузинская мечта" - это единственный выбор, который есть у Грузии, так как сегодня делается выбор между злом и добром, безбожием и духовностью…", - заявил Папуашвили журналистам после голосования.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Президент Грузии одной из первых проголосовала на парламентских выборах
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