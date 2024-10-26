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Спикер парламента Грузии проголосовал на парламентских выборах
Спикер парламента Грузии проголосовал на парламентских выборах - РИА Новости, 26.10.2024
Спикер парламента Грузии проголосовал на парламентских выборах
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили проголосовал на парламентских выборах в субботу, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:55
2024-10-26T07:55
2024-10-26T07:55
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили проголосовал на парламентских выборах в субботу, сообщает пресс-служба. "Грузинская мечта" - это единственный выбор, который есть у Грузии, так как сегодня делается выбор между злом и добром, безбожием и духовностью…", - заявил Папуашвили журналистам после голосования. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, россия
Спикер парламента Грузии проголосовал на парламентских выборах
Спикер парламента Грузии Папуашвили проголосовал на парламентских выборах
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили проголосовал на парламентских выборах в субботу, сообщает пресс-служба.
"Грузинская мечта" - это единственный выбор, который есть у Грузии, так как сегодня делается выбор между злом и добром, безбожием и духовностью…", - заявил Папуашвили журналистам после голосования.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ
и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.