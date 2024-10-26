https://ria.ru/20241026/gruziya-1980214269.html
Президент Грузии одной из первых проголосовала на парламентских выборах
Президент Грузии одной из первых проголосовала на парламентских выборах - РИА Новости, 26.10.2024
Президент Грузии одной из первых проголосовала на парламентских выборах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси одной из первых проголосовала на парламентских выборах, проходящих в стране в субботу, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:16
2024-10-26T07:16
2024-10-26T07:22
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси одной из первых проголосовала на парламентских выборах, проходящих в стране в субботу, передает корреспондент РИА Новости."Я хочу поздравить всю страну с сегодняшним днем, это счастливый день… я проголосовала за новую Грузию, за ту Грузию, ради которой я приехала в эту страну 22 года назад… Сегодня вечером мы будем победителями, никто не будет проигравшим, так как победит Грузия", - заявила президент журналистам.Основными конкурентами на выборах являются правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций. Ей противостоит весь конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов, и соответственно выступающей за сближение с Западом.Новый виток противостояния "Грузинской мечты", которая имеет большинство мест в парламенте, и грузинской оппозиции начался после принятия закона об иноагентах, согласно которому все неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Принятие закона об иноагентах вызвало крайнее недовольство Запада, процесс евроинтеграции Грузии был приостановлен, а против грузинских политиков Запад ввел санкции. По стране прокатилась волна протестов. Оппозиция называет закон пророссийским, хотя подобные законы об иноагентах введены в различных странах, в том числе западных.
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980194783.html
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980033203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили
Президент Грузии одной из первых проголосовала на парламентских выборах
Глава Грузии Зурабишвили одной из первых проголосовала на парламентских выборах
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси одной из первых проголосовала на парламентских выборах, проходящих в стране в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
"Я хочу поздравить всю страну с сегодняшним днем, это счастливый день… я проголосовала за новую Грузию, за ту Грузию, ради которой я приехала в эту страну 22 года назад… Сегодня вечером мы будем победителями, никто не будет проигравшим, так как победит Грузия", - заявила президент журналистам.
Основными конкурентами на выборах являются правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией
и против введения санкций. Ей противостоит весь конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов, и соответственно выступающей за сближение с Западом.
Новый виток противостояния "Грузинской мечты", которая имеет большинство мест в парламенте, и грузинской оппозиции начался после принятия закона об иноагентах, согласно которому все неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Принятие закона об иноагентах вызвало крайнее недовольство Запада, процесс евроинтеграции Грузии был приостановлен, а против грузинских политиков Запад ввел санкции. По стране прокатилась волна протестов. Оппозиция называет закон пророссийским, хотя подобные законы об иноагентах введены в различных странах, в том числе западных.