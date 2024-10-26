https://ria.ru/20241026/gruziya-1980033203.html

Процедура выборов в парламент Грузии

Процедура выборов в парламент Грузии - РИА Новости, 26.10.2024

Процедура выборов в парламент Грузии

Согласно Конституции Грузии (1995), парламент является высшим представительным органом страны, который осуществляет законодательную власть, определяет основные... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T07:04

2024-10-26T07:04

2024-10-26T07:04

справки

грузия

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Согласно Конституции Грузии (1995), парламент является высшим представительным органом страны, который осуществляет законодательную власть, определяет основные направления внутренней и внешней политики страны, контролирует деятельность правительства и осуществляет другие полномочия.Парламент Грузии состоит из двух палат – Совета Республики и Сената. Парламент состоит из 150 членов, избранных при тайном голосовании на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права по пропорциональной системе от единого многомандатного избирательного округа на четырехлетний срок.Очередные выборы парламента проводятся в последнюю субботу октября календарного года истечения срока полномочий действующего парламента. Дату выборов парламента назначает президент за 60 дней до дня выборов. В случае роспуска парламента выборы проводятся не ранее 45 дней и не позднее 60 дней со дня роспуска. Дату внеочередных выборов назначает президент немедленно после вступления в силу указа о досрочном роспуске парламента.Членом парламента может быть избран гражданин Грузии с правом избирательного голоса, достигший возраста 25 лет и проживший в Грузии не менее 10 лет. Членом парламента не может быть избрано лицо, которому по приговору суда назначено лишение свободы.Кандидат в депутаты парламента не может занимать должность президента страны, министра, члена правления Национального банка Грузии, председателя совета муниципалитета, мэра, сотрудника министерства внутренних дел или министерства обороны, судьи, прокурора и др. В этом случае кандидат должен подать в отставку не позднее двух дней после подачи заявления о регистрации.Деятельность на посту члена парламента не совместима с публичной службой или занятием предпринимательской деятельностью. Член парламента может заниматься общественной деятельностью, а также научной, педагогической деятельностью и деятельностью в области искусств, если указанная деятельность не предусматривает выполнение административных функций.Право на участие в выборах парламента имеет политическая партия, в которой ко времени назначения выборов состоит член парламента, избранный по ее представлению, или заручившаяся поддержкой, подтвержденной подписями не менее 25 тысяч избирателей.Каждая партии, участвующая в выборах, имеет право представить один партийный список, число кандидатов в котором должно быть не менее 30 и не более 200. Не допускается внесение одного и того же лица в разные партийные списки.Предвыборная агитация начинается за 60 дней до дня выборов. В день голосования запрещается размещение предвыборной рекламы на телевидении и радио.Избирательным правом обладают граждане Грузии, достигшие 18-летнего возраста. Не имеют права участвовать в выборах граждане, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний по приговору суда за совершение особо тяжких преступлений, или решением суда признаны поддерживаемыми лицами и помещены в соответствующие стационарные медицинские учреждения.Голосование проводится в помещении для голосования с 8.00 до 20.00 в день выборов. Участковая избирательная комиссия в день выборов объявляет об окончании выборов в воинских частях, госпиталях, других стационарных медицинских учреждениях и в труднодоступных местах до 20 часов вечера, если все избиратели, включенные в список, список избирателей принял участие в выборах.Участковая избирательная комиссия выдает избирательный бюллетень и специальный конверт для него на основании списка избирателей, в случае предъявления электронного удостоверения личности (ID-карты) гражданина Грузии, действительного неэлектронного удостоверения личности гражданина Грузии (без электронного носителя информации) или паспорта гражданина Грузии.На всех избирательных участках, за исключением пенитенциарных учреждений, больниц и других стационарных медицинских учреждений, проводится маркировка избирателей, которая предусматривает нанесение невидимой глазу и безвредной для здоровья человека химической краски на большой или указательный палец правой руки избирателя (в случае невозможности выполнения этого действия – на другом пальце этой руки).Избиратель проходит процедуру проверки маркировки при входе в помещение для голосования. Ее проводит соответствующий член избирательной комиссии, который покрывает место маркировки специальным инструментом и, убедившись, что у избирателя нет маркировки, предоставляет ему право участвовать в голосовании. Если инструмент покажет, что у избирателя уже есть отметка, ему будет запрещено голосовать, а его личность будет занесена в журнал регистрации.В случае отказа от прохождения процедуры маркировки избиратель не имеет права участвовать в голосовании и избирательный бюллетень ему не выдается.Если у члена избирательной комиссии, наблюдателя на избирательном участке и (или) представителя избирательного субъекта возникают сомнения относительно процедуры проставления отметки или ее проверки, он вправе потребовать повторного проведения процедуры маркировки.Избиратель, прошедший процедуру проверки отметки, при входе в комнату для голосования подходит к регистрационному столу, к которому относится первая буква его фамилии, включенной в список избирателей, и предъявляет члену избирательной комиссии по регистрации избирателей удостоверение личности гражданина Грузии. Член комиссии по регистрации избирателей проверяет соответствие регистрационных данных избирателя в представленном документе данным в списке избирателей и соответствие лица избирателя фотографиям в представленном документе и списке избирателей. Если избиратель предъявил электронное удостоверение личности, то член комиссии проверяет удостоверение в считывающем устройстве для проверки избирателей. В случае подтверждения соответствия (для электронных удостоверений в случае подтверждения личности избиратель подписывает квитанцию о проверке избирателя, распечатанную членом комиссии) член комиссии по регистрации избирателей выдает избирателю избирательный бюллетень и расписывается в графе списка избирателей напротив имени избирателя. Избиратель подтверждает получение избирательного бюллетеня своей подписью в списке избирателей. Член комиссии по регистрации избирателей должен заверить выданный бюллетень специальной печатью.Избиратель с выданным избирательным бюллетенем входит в кабинку для голосования и заполняет его. После заполнения бюллетеня избиратель должен сложить его так, чтобы не было видно, за кого он голосовал. Со сложенным избирательным бюллетенем избиратель подходит к отдельно стоящему столу, с которого самостоятельно берет специальный конверт, и помещает в конверт избирательный бюллетень. Далее избиратель помещает конверт в урну для голосования.Избиратели, которые не могут самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, имеют право пригласить в кабину для тайного голосования для помощи любое лицо, за исключением члена избирательной комиссии, кандидата на выборах президента, представителя избирательного субъекта, наблюдателя, представителя СМИ.Если избиратель или член участковой избирательной комиссии испортил избирательный бюллетень или специальный конверт, он обязан сообщить об этом председателю участковой избирательной комиссии, сдать испорченный избирательный бюллетень или конверт и получить новый.Избиратели, прошедшие процедуру регистрации и принявшие участие в голосовании, не имеют права повторно проголосовать на том же или другом избирательном участке.Если при закрытии избирательного участка остались избиратели, стоящие в очереди на голосование, то они могут проголосовать, для чего один из членов комиссии записывает их имена и фамилии и сообщает председателю участковой избирательной комиссии об их количестве. Председатель участковой избирательной комиссии объявляет, что в голосовании могут участвовать только избиратели, стоящие в очереди.В случае невозможности явиться в помещение для голосования в день голосования избиратель не позднее чем за 11 день до дня голосования обращается в участковую избирательную комиссию с просьбой проголосовать через переносную избирательную урну. Голосовать с помощью переносной урны могут избиратели, не способные по состоянию здоровья явиться на избирательный участок; избиратели, находящиеся под стражей; избиратели, находящиеся на лечении в больнице или ином стационарном лечебном учреждении; избиратели, проходящие службу в воинской части, расположенной на государственной границе Грузии, или в подразделении пограничной полиции, расположенной вдали от избирательного участка; избиратели, находящиеся на территории избирательного участка, но в труднодоступном месте, и др. Процедура голосования через переносную урну начинается в 9.00 в день голосования и заканчивается в 19.00.Избиратели, которые находятся в иностранных государствах, голосуют в дипломатических и консульских представительствах.Процедуры регистрации избирателей, голосования, подсчета голосов и составления итогового протокола об итогах голосования может осуществляться с использованием электронных средств таким образом, чтобы избирательные округа (избирательные участки), применяющие электронные средства, охватывали не менее 70% от общего числа избирателей.Мандаты членов парламента распределяются между политическими партиями, набравшими не менее 5% голосов избирателей, участвовавших в выборах. Для установления количества мандатов, полученных политической партией, число полученных ею голосов умножается на 150 и делится на сумму голосов, полученных всеми политическими партиями, получившими не менее 5% голосов избирателей. Целая часть полученного числа является количеством мандатов, полученных политической партией. Если суммарное количество мандатов, полученных политическими партиями, меньше 150, нераспределенные мандаты последовательно получают политические партии с наилучшими результатами.В случае признания выборов несостоявшимися проводятся перевыборы. Перевыборы проводятся в течение двух месяцев после объявления выборов несостоявшимися. Дата перевыборов назначается постановлением, а сроки проведения избирательных мероприятий определяются ЦИК не позднее семи дней после объявления выборов несостоявшимися.Если выборы признаны состоявшимися, но ни одна партия не смогла набрать 5% голосов избирателей, участвовавших в выборах, повторное голосование проводится в течение двух недель после подведения итогов выборов. Право участвовать в повторном голосовании имеют только те партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей на всеобщих выборах.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, грузия