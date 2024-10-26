https://ria.ru/20241026/gruzija-1980299961.html

Обстановка в Тбилиси спокойная после объявления первых данных ЦИК

Обстановка в Тбилиси спокойная после объявления первых данных ЦИК - РИА Новости, 26.10.2024

Обстановка в Тбилиси спокойная после объявления первых данных ЦИК

Скоплений протестующих не наблюдается рядом с парламентом Грузии и дворцом президента на фоне публикации ЦИК страны предварительных данных о победе правящей... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T21:45

2024-10-26T21:45

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Скоплений протестующих не наблюдается рядом с парламентом Грузии и дворцом президента на фоне публикации ЦИК страны предварительных данных о победе правящей партии "Грузинская мечта" на выборах, передает корреспондент РИА Новости. Спокойная обстановка у парламента и дворца президента наблюдается по состоянию на 22.00 (21.00 мск). На площади перед зданием парламента дежурят несколько нарядов полиции, однако пикетов или групп митингующих нет. У президентского дворца нет скопления людей, как и на соседних улицах. Премьер ранее допустил, что после закрытия участков оппозиция начнет протестовать, так как не захочет смириться с победой "Грузинской мечты". Ранее ЦИК опубликовал на своем сайте информацию, согласно которой после подсчёта данных почти с 71% участков "Грузинская мечта" получает 52,99%, оппозиционная партия "Коалиция за перемены" - 11,2%, "Единство - Национальное движение" - 9,8%, "Сильная Грузия" - 9,02%, "Гахария - за Грузию" - 8,22%. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в стране состоявшимися. Парламентские выборы прошли по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/yavka-1980292232.html

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Спокойная обстановка в центре Тбилиси после парламентских выборов Спокойная обстановка сохраняется перед парламентом Грузии и дворцом президента на фоне данных ЦИК, согласно которым на выборах лидирует правящая «Грузинская мечта». Премьер ранее не исключал, что оппозиция начнет протесты, так как не захочет смириться с победой партии власти. 2024-10-26T21:45 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, россия, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси