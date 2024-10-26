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В Грузии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 26.10.2024
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19:01 26.10.2024 (обновлено: 21:22 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/gruzija-1980297446.html
В Грузии закрылись избирательные участки
В Грузии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 26.10.2024
В Грузии закрылись избирательные участки
В Грузии в 20.00 (19.00 мск) закрылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T19:01
2024-10-26T21:22
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. В Грузии в 20.00 (19.00 мск) закрылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Парламентские выборы прошли в Грузии по пропорциональной системе. Избирательные участки закрылись в стране 20.00 (19.00 мск). Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий, которые договорились после выборов объединиться, суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства. Впервые выборы в Грузии прошли с использованием электронных технологий. Электронные урны были установлены на 74% участков. Новые технологии дают возможность опубликовать данные голосования в кратчайшее время после закрытия участков. Число избирателей составляло 3 508 294, из них электронные технологии могли использовать 3 113 747 избирателей. Число избирателей в специальных списках избирательных участков, созданных в других государствах, составляет 95 910 человек. В этом году впервые возможность принять участие в выборах имел 135 922 молодых человека. В Грузии было открыто 3044 участка, в том числе 13 участков, созданных в исключительных случаях, из них 12 при пенитенциарных учреждениях и 1 при психиатрическом центре. За рубежом Грузия открыла 67 избирательных участка в 42 странах. Наблюдали за избирательным процессом более 100 местных организаций, около 640 наблюдателей от 64 международных организаций и около 900 представителей от 98 местных и международных СМИ.
https://ria.ru/20241026/gruzija-1980213777.html
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в мире, технологии, грузия, россия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Технологии, Грузия, Россия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Грузии закрылись избирательные участки

В Грузии закрыли избирательные участки для голосования на парламентских выборах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. В Грузии в 20.00 (19.00 мск) закрылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Парламентские выборы прошли в Грузии по пропорциональной системе. Избирательные участки закрылись в стране 20.00 (19.00 мск). Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий, которые договорились после выборов объединиться, суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Избиратель опускает бюллетень в урну на выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В Грузии проходят парламентские выборы
Вчера, 07:09
Впервые выборы в Грузии прошли с использованием электронных технологий. Электронные урны были установлены на 74% участков. Новые технологии дают возможность опубликовать данные голосования в кратчайшее время после закрытия участков.
Число избирателей составляло 3 508 294, из них электронные технологии могли использовать 3 113 747 избирателей. Число избирателей в специальных списках избирательных участков, созданных в других государствах, составляет 95 910 человек. В этом году впервые возможность принять участие в выборах имел 135 922 молодых человека.
В Грузии было открыто 3044 участка, в том числе 13 участков, созданных в исключительных случаях, из них 12 при пенитенциарных учреждениях и 1 при психиатрическом центре. За рубежом Грузия открыла 67 избирательных участка в 42 странах.
Наблюдали за избирательным процессом более 100 местных организаций, около 640 наблюдателей от 64 международных организаций и около 900 представителей от 98 местных и международных СМИ.
Очереди на избирательных участках в США и Европе для голосования граждан Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
На парламентских выборах в Грузии за рубежом выстроились огромные очереди
Вчера, 17:41
 
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