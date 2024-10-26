https://ria.ru/20241026/gruzija-1980251781.html

На выборах в Грузии зафиксировали 102 жалобы

На выборах в Грузии зафиксировали 102 жалобы - РИА Новости, 26.10.2024

На выборах в Грузии зафиксировали 102 жалобы

Сто две жалобы зафиксированы на проходящих в Грузии парламентских выборах, заявил член парламентского большинства от правящей партии "Грузинская мечта" Гиви... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T13:57

2024-10-26T13:57

2024-10-26T13:57

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Сто две жалобы зафиксированы на проходящих в Грузии парламентских выборах, заявил член парламентского большинства от правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе на брифинге. "Спустя почти шесть часов после начала голосования в масштабах страны на 3 тысячах участков зафиксированы всего 102 жалобы, что означает, что избирательный процесс проходит без особых эксцессов", - сказал Миканадзе. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Партия, набравшая больше всего голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

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Варвара Скокшина

в мире, грузия, россия, парламентские выборы в грузии — 2024