На выборах в Грузии зафиксировали 102 жалобы
Миканадзе: на парламентских выборах в Грузии зафиксировали 102 жалобы
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Сто две жалобы зафиксированы на проходящих в Грузии парламентских выборах, заявил член парламентского большинства от правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе на брифинге.
"Спустя почти шесть часов после начала голосования в масштабах страны на 3 тысячах участков зафиксированы всего 102 жалобы, что означает, что избирательный процесс проходит без особых эксцессов", - сказал Миканадзе.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Партия, набравшая больше всего голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.