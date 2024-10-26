https://ria.ru/20241026/gruzija-1980249858.html

В Грузии возбудили уголовное дело из-за вброса бюллетеней

В Грузии возбудили уголовное дело из-за вброса бюллетеней - РИА Новости, 26.10.2024

В Грузии возбудили уголовное дело из-за вброса бюллетеней

МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи со случаем на избирательном участке в Марнеули, где избиратели вбросили в урну бюллетени, заявил председатель ЦИК... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T13:38

2024-10-26T13:38

2024-10-26T13:39

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи со случаем на избирательном участке в Марнеули, где избиратели вбросили в урну бюллетени, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. "Насколько мне известно, МВД Грузии уже возбудило уголовное дело в связи с этим случаем на участке", - заявил Каландаришвили, добавив, что ЦИК осуждает случившееся и не позволит определенным лицам дестабилизировать ситуацию. По словам Каландаришвили, в ЦИК ждут пояснений от избирательной комиссии с участка. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/gruzija-1980249531.html

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Варвара Скокшина

в мире, грузия, россия, парламентские выборы в грузии — 2024