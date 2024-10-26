В Грузии возбудили уголовное дело из-за вброса бюллетеней
МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за вброса бюллетеней в урну
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи со случаем на избирательном участке в Марнеули, где избиратели вбросили в урну бюллетени, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
"Насколько мне известно, МВД Грузии уже возбудило уголовное дело в связи с этим случаем на участке", - заявил Каландаришвили, добавив, что ЦИК осуждает случившееся и не позволит определенным лицам дестабилизировать ситуацию.
По словам Каландаришвили, в ЦИК ждут пояснений от избирательной комиссии с участка.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы
27 сентября, 12:58