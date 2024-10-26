В Грузии избиратель повредил несколько аппаратов по верификации лиц
В Грузии избиратель повредил аппараты по верификации лиц в день выборов
© SputnikРазбитая урна для голосования на одном из избирательных участков в Багдати, Грузия. Кадр видео
© Sputnik
Разбитая урна для голосования на одном из избирательных участков в Багдати, Грузия. Кадр видео
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Избиратель повредил несколько электронных аппаратов по верификации лиц на участке в Грузии в день парламентских выборов, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
Избирателю необходимо пройти электронную верификацию на участке перед тем, как проголосовать.
"В Багдати, избиратель, который находился в определенном психо-эмоциональном состоянии, повредил несколько электронных аппаратов, после чего было невозможно использовать их", - заявил председатель и добавил, что избирательный процесс продолжается на участке с использованием оставшихся аппаратов.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.