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В Грузии избиратель повредил несколько аппаратов по верификации лиц - РИА Новости, 26.10.2024
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13:33 26.10.2024 (обновлено: 13:55 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/gruzija-1980249531.html
В Грузии избиратель повредил несколько аппаратов по верификации лиц
В Грузии избиратель повредил несколько аппаратов по верификации лиц - РИА Новости, 26.10.2024
В Грузии избиратель повредил несколько аппаратов по верификации лиц
Избиратель повредил несколько электронных аппаратов по верификации лиц на участке в Грузии в день парламентских выборов, заявил председатель ЦИК Георгий... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T13:33
2024-10-26T13:55
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парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Избиратель повредил несколько электронных аппаратов по верификации лиц на участке в Грузии в день парламентских выборов, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. Избирателю необходимо пройти электронную верификацию на участке перед тем, как проголосовать. "В Багдати, избиратель, который находился в определенном психо-эмоциональном состоянии, повредил несколько электронных аппаратов, после чего было невозможно использовать их", - заявил председатель и добавил, что избирательный процесс продолжается на участке с использованием оставшихся аппаратов. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980240248.html
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в мире, грузия, россия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Грузии избиратель повредил несколько аппаратов по верификации лиц

В Грузии избиратель повредил аппараты по верификации лиц в день выборов

© SputnikРазбитая урна для голосования на одном из избирательных участков в Багдати, Грузия. Кадр видео
Разбитая урна для голосования на одном из избирательных участков в Багдати, Грузия. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Sputnik
Разбитая урна для голосования на одном из избирательных участков в Багдати, Грузия. Кадр видео
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Избиратель повредил несколько электронных аппаратов по верификации лиц на участке в Грузии в день парламентских выборов, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
Избирателю необходимо пройти электронную верификацию на участке перед тем, как проголосовать.
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
ЦИК Грузии сообщил о вмешательстве в работу комиссий на выборах в парламент
Вчера, 12:21
"В Багдати, избиратель, который находился в определенном психо-эмоциональном состоянии, повредил несколько электронных аппаратов, после чего было невозможно использовать их", - заявил председатель и добавил, что избирательный процесс продолжается на участке с использованием оставшихся аппаратов.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
ЦИК Грузии сообщил о штатном ходе парламентских выборов
Вчера, 08:15
 
В миреГрузияРоссияПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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