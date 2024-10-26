https://ria.ru/20241026/gruzija-1980249531.html

В Грузии избиратель повредил несколько аппаратов по верификации лиц

В Грузии избиратель повредил несколько аппаратов по верификации лиц - РИА Новости, 26.10.2024

В Грузии избиратель повредил несколько аппаратов по верификации лиц

Избиратель повредил несколько электронных аппаратов по верификации лиц на участке в Грузии в день парламентских выборов, заявил председатель ЦИК Георгий... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T13:33

2024-10-26T13:33

2024-10-26T13:55

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Избиратель повредил несколько электронных аппаратов по верификации лиц на участке в Грузии в день парламентских выборов, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. Избирателю необходимо пройти электронную верификацию на участке перед тем, как проголосовать. "В Багдати, избиратель, который находился в определенном психо-эмоциональном состоянии, повредил несколько электронных аппаратов, после чего было невозможно использовать их", - заявил председатель и добавил, что избирательный процесс продолжается на участке с использованием оставшихся аппаратов. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980240248.html

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Варвара Скокшина

в мире, грузия, россия, парламентские выборы в грузии — 2024