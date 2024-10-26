https://ria.ru/20241026/gruzija-1980213777.html

В Грузии начались парламентские выборы

В Грузии начались парламентские выборы - РИА Новости, 26.10.2024

В Грузии начались парламентские выборы

В Грузии в 8:00 (7:00 мск) открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T07:09

2024-10-26T07:09

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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. В Грузии в 8:00 (7:00 мск) открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, сообщил корреспондент РИА Новости.В них уже приняли участие президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили.Как сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани, голосование проходит спокойно."Были небольшие технические неисправности на нескольких участках, но мы проявили моментальное реагирование <...>, следовательно, процесс проходит в спокойной обстановке. <…> На данный момент все участки принимают избирателей", — сказала она на брифинге.Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов.Выборы проводятся по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Объединение, занявшее первое место, получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства. Голосование продлится до 20:00 по местному времени.

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980152761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, россия