Рейтинг@Mail.ru
В Грузии начались парламентские выборы - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 26.10.2024 (обновлено: 09:02 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/gruzija-1980213777.html
В Грузии начались парламентские выборы
В Грузии начались парламентские выборы - РИА Новости, 26.10.2024
В Грузии начались парламентские выборы
В Грузии в 8:00 (7:00 мск) открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:09
2024-10-26T09:02
в мире
грузия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153162/87/1531628752_0:225:2902:1857_1920x0_80_0_0_ec45baac615c947f41c8904d9a6525f6.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. В Грузии в 8:00 (7:00 мск) открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, сообщил корреспондент РИА Новости.В них уже приняли участие президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили.Как сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани, голосование проходит спокойно.&quot;Были небольшие технические неисправности на нескольких участках, но мы проявили моментальное реагирование &lt;...&gt;, следовательно, процесс проходит в спокойной обстановке. &lt;…&gt; На данный момент все участки принимают избирателей&quot;, — сказала она на брифинге.Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов.Выборы проводятся по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Объединение, занявшее первое место, получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства. Голосование продлится до 20:00 по местному времени.
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980152761.html
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980033203.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153162/87/1531628752_177:0:2902:2044_1920x0_80_0_0_b75ea19b03ea64f4713a65cfcfc3fd8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия
В мире, Грузия, Россия
В Грузии начались парламентские выборы

В Грузии открылись избирательные участки для голосования на выборах в парламент

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкИзбиратель опускает бюллетень в урну на выборах в Грузии
Избиратель опускает бюллетень в урну на выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в медиабанк
Избиратель опускает бюллетень в урну на выборах в Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. В Грузии в 8:00 (7:00 мск) открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, сообщил корреспондент РИА Новости.
В них уже приняли участие президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили.
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Призрак войны. Грузия встала перед судьбоносным выбором
08:00
Как сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани, голосование проходит спокойно.
«

"Были небольшие технические неисправности на нескольких участках, но мы проявили моментальное реагирование <...>, следовательно, процесс проходит в спокойной обстановке. <…> На данный момент все участки принимают избирателей", — сказала она на брифинге.

Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов.
Выборы проводятся по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Объединение, занявшее первое место, получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Голосование продлится до 20:00 по местному времени.
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Процедура выборов в парламент Грузии
07:04
 
В миреГрузияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала