https://ria.ru/20241026/granata-1980273522.html

Житель Таганрога напал на продуктовый магазин с игрушечной гранатой

Житель Таганрога напал на продуктовый магазин с игрушечной гранатой - РИА Новости, 26.10.2024

Житель Таганрога напал на продуктовый магазин с игрушечной гранатой

Полиция задержала ранее судимого жителя города Таганрога в Ростовской области, который совершил разбойное нападение на продуктовый магазин с использованием... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:22

2024-10-26T17:22

2024-10-26T17:22

происшествия

россия

таганрог

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого жителя города Таганрога в Ростовской области, который совершил разбойное нападение на продуктовый магазин с использованием страйкбольной игрушки, похожей на настоящую гранату, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. "В Таганроге полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин", - говорится в сообщении. В полицию Таганрога поступил звонок от продавца одного из магазинов, который сообщил о разбойном нападении. Приехавшие на место сотрудники полиции выяснили, что в магазин вошел неизвестный, взял с полки продукты питания и собирался уйти. Когда же продавцы попытались остановить мужчину, он достал предмет, "конструктивно схожий с гранатой", и, угрожая, покинул здание. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам выяснили местонахождение и задержали фигуранта, им оказался 56-летний местный житель, выбравший "в целях наживы" ближайший магазин. "Полицейские установили, что предмет, которым угрожал мужчина, является страйкбольной игрушкой, внешне схожей с настоящей гранатой", - сообщили в ведомстве, и уточнили, что злоумышленник ранее уже был судим по статье 158 УК РФ (кража). В настоящее время гражданин заключен под стражу, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), следует из релиза пресс-службы ГУ МВД России по региону.

https://ria.ru/20241026/zaklyuchennye-1980238826.html

https://ria.ru/20241025/mvd-1980068131.html

россия

таганрог

ростовская область

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происшествия, россия, таганрог, ростовская область