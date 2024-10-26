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Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до семи - РИА Новости, 26.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/gorlovka-1980296717.html
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до семи
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до семи - РИА Новости, 26.10.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до семи
Число пострадавших мирных жителей Горловки при обстреле со стороны украинских войск увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T21:11
2024-10-26T21:11
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей Горловки при обстреле со стороны украинских войск увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки пострадала мирная жительница, еще шесть мирных граждан, в том числе дети, получили ранения в результате обстрела жилмассива "Строитель". "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до семи", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241026/opasnost-1980294645.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до семи

Мэр Приходько сообщил о семи пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей Горловки при обстреле со стороны украинских войск увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки пострадала мирная жительница, еще шесть мирных граждан, в том числе дети, получили ранения в результате обстрела жилмассива "Строитель".
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"Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до семи", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККСтирол
 
 
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