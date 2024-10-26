https://ria.ru/20241026/gorlovka-1980296717.html

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до семи

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до семи - РИА Новости, 26.10.2024

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до семи

Число пострадавших мирных жителей Горловки при обстреле со стороны украинских войск увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T21:11

2024-10-26T21:11

2024-10-26T21:11

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей Горловки при обстреле со стороны украинских войск увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки пострадала мирная жительница, еще шесть мирных граждан, в том числе дети, получили ранения в результате обстрела жилмассива "Строитель". "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до семи", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241026/opasnost-1980294645.html

https://ria.ru/20241026/pvo-1980293535.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол