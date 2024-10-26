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Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до семи
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до семи - РИА Новости, 26.10.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до семи
Число пострадавших мирных жителей Горловки при обстреле со стороны украинских войск увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T21:11
2024-10-26T21:11
2024-10-26T21:11
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей Горловки при обстреле со стороны украинских войск увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки пострадала мирная жительница, еще шесть мирных граждан, в том числе дети, получили ранения в результате обстрела жилмассива "Строитель". "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до семи", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241026/opasnost-1980294645.html
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Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до семи
Мэр Приходько сообщил о семи пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ