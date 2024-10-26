https://ria.ru/20241026/gorlovka-1980281929.html
При обстреле Горловки пострадали шесть мирных жителей
При обстреле Горловки пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 26.10.2024
При обстреле Горловки пострадали шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:48
2024-10-26T18:48
2024-10-26T18:50
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки пострадала мирная жительница. "В результате обстрела жилмассива "Строитель" со стороны украинских террористов ранены шесть мирных жителей Горловки, в числе которых дети", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241025/gorlovka-1980100582.html
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957962811.html
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При обстреле Горловки пострадали шесть мирных жителей
Мэр Приходько: шесть человек, в том числе дети, пострадали при обстреле Горловки