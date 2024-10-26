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При обстреле Горловки пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 26.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 26.10.2024 (обновлено: 18:50 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/gorlovka-1980281929.html
При обстреле Горловки пострадали шесть мирных жителей
При обстреле Горловки пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 26.10.2024
При обстреле Горловки пострадали шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:48
2024-10-26T18:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки пострадала мирная жительница. "В результате обстрела жилмассива "Строитель" со стороны украинских террористов ранены шесть мирных жителей Горловки, в числе которых дети", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241025/gorlovka-1980100582.html
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957962811.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки пострадали шесть мирных жителей

Мэр Приходько: шесть человек, в том числе дети, пострадали при обстреле Горловки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки пострадала мирная жительница.
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"В результате обстрела жилмассива "Строитель" со стороны украинских террористов ранены шесть мирных жителей Горловки, в числе которых дети", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККСтирол
 
 
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