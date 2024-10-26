https://ria.ru/20241026/gorlovka-1980281929.html

При обстреле Горловки пострадали шесть мирных жителей

При обстреле Горловки пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 26.10.2024

При обстреле Горловки пострадали шесть мирных жителей

Шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T18:48

2024-10-26T18:48

2024-10-26T18:50

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки пострадала мирная жительница. "В результате обстрела жилмассива "Строитель" со стороны украинских террористов ранены шесть мирных жителей Горловки, в числе которых дети", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241025/gorlovka-1980100582.html

https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957962811.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол