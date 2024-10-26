https://ria.ru/20241026/filat-1980257441.html

Бывший премьер Молдавии обвинил Санду в запугивании избирателей

Бывший премьер Молдавии обвинил Санду в запугивании избирателей - РИА Новости, 26.10.2024

Бывший премьер Молдавии обвинил Санду в запугивании избирателей

Лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ), бывший премьер-министр республики Владимир Филат обвинил партию власти и президента Майю Санду в... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T14:52

2024-10-26T14:52

2024-10-26T14:53

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КИШИНЕВ, 26 окт – РИА Новости. Лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ), бывший премьер-министр республики Владимир Филат обвинил партию власти и президента Майю Санду в запугивании избирателей. Ранее, баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, заявила, что республика рискует потерять безвизовый режим с Евросоюзом, если в стране произойдет смена власти. В социальных сетях в Молдавии были опубликованы ролики активистов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в которые призывали общественность не поддерживать во втором туре выборов президента конкурента Санду Александра Стояногло, потому что он по национальности гагауз, активисты ПДС также призывали "выслать в Сибирь" и "стрелять в голову" тем, кто голосовал против Санду. "Это просто позор - угрожать собственному народу, запугивать войной, заявлять, что ЕС закроет границы. Этот прием уже не работает. Активисты ПДС и Санду, запугивая избирателей, противоречат сами себе. Результаты референдума обязывают любого, кто займет пост президента, соблюдать Конституцию и следовать европейскому курсу", - сказал Филат в интервью онлайн-изданию Unimedia. Экс-премьер подчеркнул, что кандидат в президенты от оппозиции Стояногло, имеет значительный опыт в вопросах европейской интеграции. "Стояногло не только работал в межинституциональной группе между правительством и парламентом (по переговорам с ЕС – ред.), но также выступал главным докладчиком по условиям для либерализации визового режима с ЕС. Санду и ее ручная партия просто присвоили себе те достижения десятилетней давности", — добавил он. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о "беспрецедентном нападении на свободу и демократию". Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов.

https://ria.ru/20241025/sandu-1980087409.html

https://ria.ru/20241025/moldaviya-1980169263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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