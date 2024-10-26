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СМИ: Франция и ФРГ выступили против обхода вето Венгрии на помощь Украине - РИА Новости, 26.10.2024
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10:48 26.10.2024 (обновлено: 13:04 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/es-1980233450.html
СМИ: Франция и ФРГ выступили против обхода вето Венгрии на помощь Украине
СМИ: Франция и ФРГ выступили против обхода вето Венгрии на помощь Украине - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ: Франция и ФРГ выступили против обхода вето Венгрии на помощь Украине
Несколько стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия, выступили против идеи внешнеполитической службы ЕС обойти вето Венгрии в вопросе оказания помощи... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:48
2024-10-26T13:04
в мире
украина
венгрия
франция
жозеп боррель
виктор орбан
эммануэль макрон
евросоюз
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Несколько стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия, выступили против идеи внешнеполитической службы ЕС обойти вето Венгрии в вопросе оказания помощи Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "Франция и Германия высказывают опасения в связи с предложением дипломатической службы Евросоюза, направленного на обход вето Венгрии на помощь Украине", — говорится в публикации. Некоторые члены союза, в том числе Франция и Германия, считают, что подобный прецедент может нанести вред Европейскому фонду мира как инструменту внешней политики, отмечается в статье. При этом пока неизвестно, как много других стран поддерживают эту инициативу. Для принятия такого решения нужна поддержка всех 27 членов ЕС.Как отмечается в сообщении, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждали вопрос помощи Киеву на встрече в Париже на этой неделе. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан Евросоюзом в марте 2021 года. Его заявленной целью было повышение способности ЕС предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Венгрия продолжает блокировать выделение 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира в качестве компенсаций государствам ЕС за поставки оружия и боеприпасов Киеву. Европейский источник сообщал журналистам, что внешнеполитическая служба ЕС представила государствам-членам предложение, которое предусматривает в том числе внесение средств в Европейский фонд мира странами сообщества на добровольной основе, что позволит обойти вето Венгрии. В случае принятия такого предложения странам ЕС не нужно будет добиваться единогласного решения для перечисления средств из Европейского фонда мира, как это происходит сейчас.
https://ria.ru/20240624/siyyarto-1955089752.html
https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html
https://ria.ru/20240422/evrosoyuz-1941537848.html
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в мире, украина, венгрия, франция, жозеп боррель, виктор орбан, эммануэль макрон, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Франция, Жозеп Боррель, Виктор Орбан, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО
СМИ: Франция и ФРГ выступили против обхода вето Венгрии на помощь Украине

Bloomberg: Берлин и Париж отвергли план ЕС против вето Венгрии на помощь Украине

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Несколько стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия, выступили против идеи внешнеполитической службы ЕС обойти вето Венгрии в вопросе оказания помощи Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«
"Франция и Германия высказывают опасения в связи с предложением дипломатической службы Евросоюза, направленного на обход вето Венгрии на помощь Украине", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Сийярто назвал решение ЕС по российским активам бесстыдным
24 июня, 15:43
Некоторые члены союза, в том числе Франция и Германия, считают, что подобный прецедент может нанести вред Европейскому фонду мира как инструменту внешней политики, отмечается в статье. При этом пока неизвестно, как много других стран поддерживают эту инициативу. Для принятия такого решения нужна поддержка всех 27 членов ЕС.
Как отмечается в сообщении, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждали вопрос помощи Киеву на встрече в Париже на этой неделе.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
На Западе раскрыли, на что Европа готова пойти ради конфликта на Украине
Вчера, 09:44
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан Евросоюзом в марте 2021 года. Его заявленной целью было повышение способности ЕС предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Венгрия продолжает блокировать выделение 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира в качестве компенсаций государствам ЕС за поставки оружия и боеприпасов Киеву. Европейский источник сообщал журналистам, что внешнеполитическая служба ЕС представила государствам-членам предложение, которое предусматривает в том числе внесение средств в Европейский фонд мира странами сообщества на добровольной основе, что позволит обойти вето Венгрии. В случае принятия такого предложения странам ЕС не нужно будет добиваться единогласного решения для перечисления средств из Европейского фонда мира, как это происходит сейчас.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Венгрии рассказали о новом предложении Евросоюза по помощи Украине
22 апреля, 15:24
 
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