СМИ: Франция и ФРГ выступили против обхода вето Венгрии на помощь Украине
Bloomberg: Берлин и Париж отвергли план ЕС против вето Венгрии на помощь Украине
© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Несколько стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия, выступили против идеи внешнеполитической службы ЕС обойти вето Венгрии в вопросе оказания помощи Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
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"Франция и Германия высказывают опасения в связи с предложением дипломатической службы Евросоюза, направленного на обход вето Венгрии на помощь Украине", — говорится в публикации.
Некоторые члены союза, в том числе Франция и Германия, считают, что подобный прецедент может нанести вред Европейскому фонду мира как инструменту внешней политики, отмечается в статье. При этом пока неизвестно, как много других стран поддерживают эту инициативу. Для принятия такого решения нужна поддержка всех 27 членов ЕС.
Как отмечается в сообщении, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждали вопрос помощи Киеву на встрече в Париже на этой неделе.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан Евросоюзом в марте 2021 года. Его заявленной целью было повышение способности ЕС предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Венгрия продолжает блокировать выделение 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира в качестве компенсаций государствам ЕС за поставки оружия и боеприпасов Киеву. Европейский источник сообщал журналистам, что внешнеполитическая служба ЕС представила государствам-членам предложение, которое предусматривает в том числе внесение средств в Европейский фонд мира странами сообщества на добровольной основе, что позволит обойти вето Венгрии. В случае принятия такого предложения странам ЕС не нужно будет добиваться единогласного решения для перечисления средств из Европейского фонда мира, как это происходит сейчас.