https://ria.ru/20241026/es-1980233450.html

СМИ: Франция и ФРГ выступили против обхода вето Венгрии на помощь Украине

СМИ: Франция и ФРГ выступили против обхода вето Венгрии на помощь Украине - РИА Новости, 26.10.2024

СМИ: Франция и ФРГ выступили против обхода вето Венгрии на помощь Украине

Несколько стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия, выступили против идеи внешнеполитической службы ЕС обойти вето Венгрии в вопросе оказания помощи... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T10:48

2024-10-26T10:48

2024-10-26T13:04

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Несколько стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия, выступили против идеи внешнеполитической службы ЕС обойти вето Венгрии в вопросе оказания помощи Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "Франция и Германия высказывают опасения в связи с предложением дипломатической службы Евросоюза, направленного на обход вето Венгрии на помощь Украине", — говорится в публикации. Некоторые члены союза, в том числе Франция и Германия, считают, что подобный прецедент может нанести вред Европейскому фонду мира как инструменту внешней политики, отмечается в статье. При этом пока неизвестно, как много других стран поддерживают эту инициативу. Для принятия такого решения нужна поддержка всех 27 членов ЕС.Как отмечается в сообщении, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждали вопрос помощи Киеву на встрече в Париже на этой неделе. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан Евросоюзом в марте 2021 года. Его заявленной целью было повышение способности ЕС предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Венгрия продолжает блокировать выделение 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира в качестве компенсаций государствам ЕС за поставки оружия и боеприпасов Киеву. Европейский источник сообщал журналистам, что внешнеполитическая служба ЕС представила государствам-членам предложение, которое предусматривает в том числе внесение средств в Европейский фонд мира странами сообщества на добровольной основе, что позволит обойти вето Венгрии. В случае принятия такого предложения странам ЕС не нужно будет добиваться единогласного решения для перечисления средств из Европейского фонда мира, как это происходит сейчас.

https://ria.ru/20240624/siyyarto-1955089752.html

https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html

https://ria.ru/20240422/evrosoyuz-1941537848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, венгрия, франция, жозеп боррель, виктор орбан, эммануэль макрон, евросоюз, нато