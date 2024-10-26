https://ria.ru/20241026/ekspert-1980263671.html

Эксперт оценил влияние выборов в Грузии и США на внешнюю политику Армении

Эксперт оценил влияние выборов в Грузии и США на внешнюю политику Армении - РИА Новости, 26.10.2024

Эксперт оценил влияние выборов в Грузии и США на внешнюю политику Армении

Результаты выборов в Грузии и США окажут тотальное влияние на внешнюю политику Армении, считает армянский эксперт-американист Сурен Саркисян. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T15:46

2024-10-26T15:46

2024-10-26T15:46

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ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Результаты выборов в Грузии и США окажут тотальное влияние на внешнюю политику Армении, считает армянский эксперт-американист Сурен Саркисян. "Прежде всего, сегодняшние выборы в Грузии решат, будет ли у Армении когда-нибудь общая граница с ЕС. Выборы в Грузии и выборы 5 ноября в США окажут тотальное влияние на внешнюю политику Армении", - написал Саркисян на своей странице в соцсети Facebook*. В частности, по его словам, воспроизводство в Грузии действующих властей и приход в США к власти прежней администрации приведут к серьезным перестановкам во всем регионе. "Администрация Трампа будет заниматься нашим регионом пассивно, что, особенно в случае победы (действующих - ред.) властей в Грузии, значительно увеличат возможности России более активно действовать на Южном Кавказе на фоне потери в последнее время активности", - отметил Саркисян. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Партия, набравшая больше всего голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241021/mid-1979059910.html

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980240248.html

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в мире, грузия, сша, россия, евросоюз