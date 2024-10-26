https://ria.ru/20241026/drony-1980280853.html

Над Орловской областью сбили еще два беспилотника

Над Орловской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 26.10.2024

Над Орловской областью сбили еще два беспилотника

Еще два беспилотника сбиты над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T18:38

2024-10-26T18:38

2024-10-26T18:38

специальная военная операция на украине

происшествия

орловская область

андрей клычков

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника сбиты над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Ранее губернатор сообщал о трех БПЛА, сбитых на территории региона. "Еще 2 вражеских БПЛА сбиты над Орловской областью. Повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

украина

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Наталья Макарова

происшествия, орловская область, андрей клычков, украина, вооруженные силы украины