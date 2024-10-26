https://ria.ru/20241026/drony-1980280853.html
Над Орловской областью сбили еще два беспилотника
Над Орловской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 26.10.2024
Над Орловской областью сбили еще два беспилотника
Еще два беспилотника сбиты над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:38
2024-10-26T18:38
2024-10-26T18:38
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Еще два беспилотника сбиты над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Ранее губернатор сообщал о трех БПЛА, сбитых на территории региона. "Еще 2 вражеских БПЛА сбиты над Орловской областью. Повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, андрей клычков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Орловской областью сбили еще два беспилотника
Губернатор Клычков: над территорией Орловской области сбили еще еще дрона ВСУ