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Появились кадры допроса заключенных, сбежавших из липецкой колонии - РИА Новости, 27.10.2024
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17:04 26.10.2024 (обновлено: 00:50 27.10.2024)
https://ria.ru/20241026/dopros-1980271204.html
Появились кадры допроса заключенных, сбежавших из липецкой колонии
Появились кадры допроса заключенных, сбежавших из липецкой колонии - РИА Новости, 27.10.2024
Появились кадры допроса заключенных, сбежавших из липецкой колонии
Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала кадры допроса заключенных, сбежавших из липецкой колонии. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-26T17:04
2024-10-27T00:50
происшествия
московская область (подмосковье)
тамбовская область
ирина волк
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
узбекистан
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала кадры допроса заключенных, сбежавших из липецкой колонии.На видео один из задержанных рассказывает, что группа сбежавших собиралась за границу. С собой при побеге они взяли нож. Другой мужчина подтвердил, что заключенных было шестеро, двое направлялись в Подмосковье, четверо — на родину в Узбекистан.Ранее сегодня днем двоих нарушителей удалось поймать в Тамбовской области, еще двоих — в Липецкой. Один из сбежавших оказал сопротивление при задержании.В отношении должностных лиц колонии возбудили уголовное дело о халатности.
https://ria.ru/20241026/kadry-1980257073.html
московская область (подмосковье)
тамбовская область
узбекистан
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Задержанные заключенные, бежавшие из липецкой колонии
Участники побега из липецкой колонии планировали добраться до Узбекистана, сообщил один из них
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происшествия, московская область (подмосковье), тамбовская область, ирина волк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), узбекистан
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Тамбовская область, Ирина Волк, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Узбекистан
Появились кадры допроса заключенных, сбежавших из липецкой колонии

Сбежавшие из липецкой колонии заявили, что собирались в Узбекистан и Подмосковье

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала кадры допроса заключенных, сбежавших из липецкой колонии.
На видео один из задержанных рассказывает, что группа сбежавших собиралась за границу. С собой при побеге они взяли нож. Другой мужчина подтвердил, что заключенных было шестеро, двое направлялись в Подмосковье, четверо — на родину в Узбекистан.
Ранее сегодня днем двоих нарушителей удалось поймать в Тамбовской области, еще двоих — в Липецкой. Один из сбежавших оказал сопротивление при задержании.
В отношении должностных лиц колонии возбудили уголовное дело о халатности.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Тамбовская областьИрина ВолкФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Узбекистан
 
 
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