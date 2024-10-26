https://ria.ru/20241026/dopros-1980271204.html

Появились кадры допроса заключенных, сбежавших из липецкой колонии

Появились кадры допроса заключенных, сбежавших из липецкой колонии - РИА Новости, 27.10.2024

Появились кадры допроса заключенных, сбежавших из липецкой колонии

Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала кадры допроса заключенных, сбежавших из липецкой колонии. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-26T17:04

2024-10-26T17:04

2024-10-27T00:50

происшествия

московская область (подмосковье)

тамбовская область

ирина волк

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

узбекистан

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала кадры допроса заключенных, сбежавших из липецкой колонии.На видео один из задержанных рассказывает, что группа сбежавших собиралась за границу. С собой при побеге они взяли нож. Другой мужчина подтвердил, что заключенных было шестеро, двое направлялись в Подмосковье, четверо — на родину в Узбекистан.Ранее сегодня днем двоих нарушителей удалось поймать в Тамбовской области, еще двоих — в Липецкой. Один из сбежавших оказал сопротивление при задержании.В отношении должностных лиц колонии возбудили уголовное дело о халатности.

https://ria.ru/20241026/kadry-1980257073.html

московская область (подмосковье)

тамбовская область

узбекистан

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Задержанные заключенные, бежавшие из липецкой колонии Участники побега из липецкой колонии планировали добраться до Узбекистана, сообщил один из них 2024-10-26T17:04 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), тамбовская область, ирина волк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), узбекистан