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Утиные домики убирают из столичных водоемов - РИА Новости, 30.10.2024
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13:14 26.10.2024 (обновлено: 14:15 30.10.2024)
https://ria.ru/20241026/domiki-1980913631.html
Утиные домики убирают из столичных водоемов
Утиные домики убирают из столичных водоемов - РИА Новости, 30.10.2024
Утиные домики убирают из столичных водоемов
Утиные домики убирают из столичных водоемов, их отправляют на хранение в районные подразделения Мосводостока, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-26T13:14
2024-10-30T14:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Утиные домики убирают из столичных водоемов, их отправляют на хранение в районные подразделения Мосводостока, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в преддверии зимы поднимают на берег утиные домики, расположенные на столичных прудах. Их отправляют на хранение в районные подразделения Мосводостока. Каждый домик осмотрят и при необходимости приведут в порядок", - говорится в сообщении. Отмечается, что до середины ноября уберут более 180 плавучих домиков из 80 водоемов.
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы

Утиные домики убирают из столичных водоемов

© Фото : ГУП "Мосводосток"Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы убирают утиные домики из городских водоемов
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы убирают утиные домики из городских водоемов - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : ГУП "Мосводосток"
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы убирают утиные домики из городских водоемов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Утиные домики убирают из столичных водоемов, их отправляют на хранение в районные подразделения Мосводостока, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в преддверии зимы поднимают на берег утиные домики, расположенные на столичных прудах. Их отправляют на хранение в районные подразделения Мосводостока. Каждый домик осмотрят и при необходимости приведут в порядок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до середины ноября уберут более 180 плавучих домиков из 80 водоемов.
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