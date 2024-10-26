https://ria.ru/20241026/domiki-1980913631.html

Утиные домики убирают из столичных водоемов

Утиные домики убирают из столичных водоемов - РИА Новости, 30.10.2024

Утиные домики убирают из столичных водоемов

Утиные домики убирают из столичных водоемов, их отправляют на хранение в районные подразделения Мосводостока, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-26T13:14

2024-10-26T13:14

2024-10-30T14:15

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москва

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Утиные домики убирают из столичных водоемов, их отправляют на хранение в районные подразделения Мосводостока, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в преддверии зимы поднимают на берег утиные домики, расположенные на столичных прудах. Их отправляют на хранение в районные подразделения Мосводостока. Каждый домик осмотрят и при необходимости приведут в порядок", - говорится в сообщении. Отмечается, что до середины ноября уберут более 180 плавучих домиков из 80 водоемов.

https://ria.ru/20241024/moskva-1979728231.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток, городское хозяйство москвы