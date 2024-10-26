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"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Запорожской области

"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.10.2024

"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Запорожской области

Украинские войска потеряли до 80 военнослужащих, орудие Д-20 и склад ВСУ с боеприпасами в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:48

2024-10-26T12:48

2024-10-26T12:48

специальная военная операция на украине

россия

работино

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 80 военнослужащих, орудие Д-20 и склад ВСУ с боеприпасами в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сообщении. Отмечается также, что противник потерял до 80 военнослужащих, два автомобиля, а также 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад ВСУ с боеприпасами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, работино, вооруженные силы украины, безопасность