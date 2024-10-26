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"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Запорожской области
"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.10.2024
"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Запорожской области
Украинские войска потеряли до 80 военнослужащих, орудие Д-20 и склад ВСУ с боеприпасами в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:48
2024-10-26T12:48
2024-10-26T12:48
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 80 военнослужащих, орудие Д-20 и склад ВСУ с боеприпасами в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сообщении. Отмечается также, что противник потерял до 80 военнослужащих, два автомобиля, а также 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад ВСУ с боеприпасами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, работино, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Запорожской области
ВСУ потеряли до 80 военных и склад в зоне ответственности группировки "Днепр"