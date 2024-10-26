https://ria.ru/20241026/chempionat-1980276732.html

Чернышенко рассказал об участниках чемпионата "Абилимпикс"

Чернышенко рассказал об участниках чемпионата "Абилимпикс" - РИА Новости, 26.10.2024

Чернышенко рассказал об участниках чемпионата "Абилимпикс"

В национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями "Абилимпикс" приняли участие все регионы России и... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T18:02

2024-10-26T18:02

2024-10-26T18:02

общество

россия

москва

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями "Абилимпикс" приняли участие все регионы России и восемь дружественных стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. "Сегодня здесь представители всех регионов страны, включая новые субъекты. Что примечательно, восемь дружественных стран также участвуют в этих соревнованиях. Считаю, что самый главный результат "Абилимпикса" - 93% участников находят работу после чемпионата", - сказал Чернышенко. Уточняется, что зампред правительства посетил мероприятия финала чемпионата, который стартовал в Гостином дворе в Москве. Вице-премьер отметил, что за 10 лет "Абилимпикс" прошел большой путь, увеличив количество участников с 250 человек до 120 тысяч. Кроме того, Чернышенко выразил благодарность правительству Москвы, где традиционно проходят финалы "Абилимпикса". Он подчеркнул, что благодарен бизнесу, который ответственно подходит к созданию рабочих мест для людей с инвалидностью. Соревнования чемпионата в 2024 году пройдут по 50 утвержденным основным компетенциям по 11 направлениям экономики. Также запланировано проведение соревнований по 12 компетенциям и одной презентационной компетенции чемпионата с участием в очном формате представителей дружественных государств. За 10 лет число субъектов Российской Федерации, в которых проводятся региональные чемпионаты "Абилимпикс", увеличилось с 29 до 89, число соревновательных компетенций выросло с 29 до 206. Оператором проекта выступает Национальный центр "Абилимпикс" Института развития профессионального образования, министерство просвещения Российской Федерации.

https://rsport.ria.ru/20241026/putin-1980253725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, дмитрий чернышенко