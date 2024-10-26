https://ria.ru/20241026/bpla-1980257774.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.10.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российская ПВО сбила ещё один БПЛА над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:53
2024-10-26T14:53
2024-10-26T14:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877250917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31c75f4f7c67f5ac7469f9c93b537b58.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская ПВО сбила ещё один БПЛА над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ."В 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241026/bpla-1980254158.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877250917_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ca2ee48a09af27a0e53238a73a7f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области