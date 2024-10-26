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Над Орловской и Брянской областями сбили украинские беспилотники
Над Орловской и Брянской областями сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 26.10.2024
Над Орловской и Брянской областями сбили украинские беспилотники
Российская ПВО сбила три украинских беспилотника над Орловской областью и один – над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:26
2024-10-26T14:26
2024-10-26T14:35
специальная военная операция на украине
брянская область
орловская область
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская ПВО сбила три украинских беспилотника над Орловской областью и один – над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."Около 13.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области и один – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241026/artilleriya-1980254891.html
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брянская область, орловская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Орловская область, Россия
Над Орловской и Брянской областями сбили украинские беспилотники
ПВО сбила три украинских беспилотника над Орловской областью и один над Брянской