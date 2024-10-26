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В Белгородской области при детонации боеприпаса пострадал мужчина - РИА Новости, 26.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/boepripas-1980247342.html
В Белгородской области при детонации боеприпаса пострадал мужчина
В Белгородской области при детонации боеприпаса пострадал мужчина - РИА Новости, 26.10.2024
В Белгородской области при детонации боеприпаса пострадал мужчина
Житель села Теребрено Краснояружского района Белгородской области пострадал при детонации найденного взрывоопасного боеприпаса, он взорвался у него в руках,... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T13:15
2024-10-26T13:15
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Житель села Теребрено Краснояружского района Белгородской области пострадал при детонации найденного взрывоопасного боеприпаса, он взорвался у него в руках, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Теребрено Краснояружского района ранен мирный житель. Мужчина обнаружил взрывоопасный предмет и, к сожалению, поднял его. Боеприпас взорвался прямо в руках. В результате пострадавший получил минно-взрывную травму и открытые раны кисти", - написал Гладков. Губернатор добавил, что пострадавшего попутным транспортом доставили в районную больницу. Для дальнейшего лечения мужчина будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода. "Уважаемые жители! Нельзя брать в руки незнакомые предметы! Если вы заметили на земле что-то подозрительное, пожалуйста, отойдите на безопасное расстояние и позвоните по телефону единой диспетчерской службы 112", - заявил глава области.
https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html
https://ria.ru/20241026/postradavshie-1980233654.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при детонации боеприпаса пострадал мужчина

Житель белгородского села пострадал при детонации найденного боеприпаса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Житель села Теребрено Краснояружского района Белгородской области пострадал при детонации найденного взрывоопасного боеприпаса, он взорвался у него в руках, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Теребрено Краснояружского района ранен мирный житель. Мужчина обнаружил взрывоопасный предмет и, к сожалению, поднял его. Боеприпас взорвался прямо в руках. В результате пострадавший получил минно-взрывную травму и открытые раны кисти", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что пострадавшего попутным транспортом доставили в районную больницу. Для дальнейшего лечения мужчина будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода.
"Уважаемые жители! Нельзя брать в руки незнакомые предметы! Если вы заметили на земле что-то подозрительное, пожалуйста, отойдите на безопасное расстояние и позвоните по телефону единой диспетчерской службы 112", - заявил глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
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