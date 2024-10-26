https://ria.ru/20241026/bezopasnost-1980210884.html

В Брянской области уничтожили два беспилотника

В Брянской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 26.10.2024

В Брянской области уничтожили два беспилотника

Два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T06:21

2024-10-26T06:21

2024-10-26T06:24

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240920/bespilotnik-1973933236.html

брянская область

россия

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Дарья Буймова

происшествия, брянская область, россия, александр богомаз