https://ria.ru/20241026/bezopasnost-1980210884.html
В Брянской области уничтожили два беспилотника
В Брянской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 26.10.2024
В Брянской области уничтожили два беспилотника
Два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:21
2024-10-26T06:21
2024-10-26T06:24
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240920/bespilotnik-1973933236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили два беспилотника
Богомаз: в Брянской области уничтожили два беспилотника самолетного типа