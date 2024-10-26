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Силы ПВО за два часа уничтожили над российскими регионами 13 беспилотников - РИА Новости, 26.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 26.10.2024 (обновлено: 23:35 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/bespilotniki-1980303688.html
Силы ПВО за два часа уничтожили над российскими регионами 13 беспилотников
Силы ПВО за два часа уничтожили над российскими регионами 13 беспилотников - РИА Новости, 26.10.2024
Силы ПВО за два часа уничтожили над российскими регионами 13 беспилотников
Российские военные уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской, Липецкой и Орловской областями и один — над Брянской областью, сообщило... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T22:42
2024-10-26T23:35
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
брянская область
липецкая область
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской, Липецкой и Орловской областями и один — над Брянской областью, сообщило Минобороны.Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — отметили в ведомстве.ПВО отразила атаки между 20:00 и 22:00 мск.Противник использовал дроны самолетного типа.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают большинство атак противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
россия
украина
брянская область
липецкая область
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орловская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, брянская область, липецкая область, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Липецкая область, Белгородская область, Безопасность
Силы ПВО за два часа уничтожили над российскими регионами 13 беспилотников

Над четырьмя регионами России сбили 13 украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской, Липецкой и Орловской областями и один — над Брянской областью, сообщило Минобороны.
«

Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.

ПВО отразила атаки между 20:00 и 22:00 мск.
Противник использовал дроны самолетного типа.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают большинство атак противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныБрянская областьЛипецкая областьБелгородская областьБезопасность
 
 
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