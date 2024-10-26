https://ria.ru/20241026/bespilotniki-1980303688.html

Силы ПВО за два часа уничтожили над российскими регионами 13 беспилотников

Силы ПВО за два часа уничтожили над российскими регионами 13 беспилотников - РИА Новости, 26.10.2024

Силы ПВО за два часа уничтожили над российскими регионами 13 беспилотников

Российские военные уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской, Липецкой и Орловской областями и один — над Брянской областью, сообщило... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T22:42

2024-10-26T22:42

2024-10-26T23:35

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

брянская область

липецкая область

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской, Липецкой и Орловской областями и один — над Брянской областью, сообщило Минобороны.Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.ПВО отразила атаки между 20:00 и 22:00 мск.Противник использовал дроны самолетного типа.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают большинство атак противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

россия

украина

брянская область

липецкая область

белгородская область

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Наталья Макарова

орловская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, брянская область, липецкая область, белгородская область, безопасность