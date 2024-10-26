https://ria.ru/20241026/bespilotniki-1980303688.html
Силы ПВО за два часа уничтожили над российскими регионами 13 беспилотников
Силы ПВО за два часа уничтожили над российскими регионами 13 беспилотников - РИА Новости, 26.10.2024
Силы ПВО за два часа уничтожили над российскими регионами 13 беспилотников
Российские военные уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской, Липецкой и Орловской областями и один — над Брянской областью, сообщило... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T22:42
2024-10-26T22:42
2024-10-26T23:35
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
брянская область
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской, Липецкой и Орловской областями и один — над Брянской областью, сообщило Минобороны.Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.ПВО отразила атаки между 20:00 и 22:00 мск.Противник использовал дроны самолетного типа.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают большинство атак противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
россия
украина
брянская область
липецкая область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, брянская область, липецкая область, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Липецкая область, Белгородская область, Безопасность
Силы ПВО за два часа уничтожили над российскими регионами 13 беспилотников
Над четырьмя регионами России сбили 13 украинских БПЛА