https://ria.ru/20241026/bespilotniki-1980300462.html
В Воронежской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.10.2024
В Воронежской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Липецкой областях, сообщили главы регионов. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T21:48
2024-10-26T21:48
2024-10-26T21:48
специальная военная операция на украине
происшествия
липецкая область
воронежская область
липецк
александр гусев (губернатор)
игорь артамонов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Липецкой областях, сообщили главы регионов. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО!" - сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Воронежская область, Липецк, Александр Гусев (губернатор), Игорь Артамонов
В Воронежской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников
На территории Воронежской и Липецкой областей объявили опасность атаки дронов