https://ria.ru/20241026/bespilotniki-1980300462.html

В Воронежской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.10.2024

В Воронежской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Липецкой областях, сообщили главы регионов. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T21:48

2024-10-26T21:48

2024-10-26T21:48

специальная военная операция на украине

происшествия

липецкая область

воронежская область

липецк

александр гусев (губернатор)

игорь артамонов

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Липецкой областях, сообщили главы регионов. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО!" - сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

липецкая область

воронежская область

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, липецкая область, воронежская область, липецк, александр гусев (губернатор), игорь артамонов