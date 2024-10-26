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В Воронежской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/bespilotniki-1980300462.html
В Воронежской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.10.2024
В Воронежской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Липецкой областях, сообщили главы регионов. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T21:48
2024-10-26T21:48
специальная военная операция на украине
происшествия
липецкая область
воронежская область
липецк
александр гусев (губернатор)
игорь артамонов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Липецкой областях, сообщили главы регионов. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО!" - сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
липецкая область
воронежская область
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происшествия, липецкая область, воронежская область, липецк, александр гусев (губернатор), игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Воронежская область, Липецк, Александр Гусев (губернатор), Игорь Артамонов
В Воронежской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников

На территории Воронежской и Липецкой областей объявили опасность атаки дронов

© РИА Новости / Кирилл Усольцев | Перейти в медиабанкВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Усольцев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Липецкой областях, сообщили главы регионов.
«
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«
"Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО!" - сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛипецкая областьВоронежская областьЛипецкАлександр Гусев (губернатор)Игорь Артамонов
 
 
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