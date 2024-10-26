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В Липецкой области перекрыли участок трассы из-за обломков дронов - РИА Новости, 26.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:09 26.10.2024 (обновлено: 18:26 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/bespilotniki-1980278309.html
В Липецкой области перекрыли участок трассы из-за обломков дронов
В Липецкой области перекрыли участок трассы из-за обломков дронов - РИА Новости, 26.10.2024
В Липецкой области перекрыли участок трассы из-за обломков дронов
Движение на участке трассы Орёл-Тамбов временно приостановлено для обеспечения безопасности при обезвреживании сбитых БПЛА, сообщил губернатор Липецкой области... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:09
2024-10-26T18:26
специальная военная операция на украине
липецкая область
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Движение на участке трассы Орёл-Тамбов временно приостановлено для обеспечения безопасности при обезвреживании сбитых БПЛА, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов."Специалисты продолжают обезвреживание обломков сбитых беспилотников. Временно приостанавливается движение на участке трассы Орёл – Тамбов от села Косырёвка до села Частая Дубрава. Это вынужденная мера для обеспечения безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.Артамонов добавил, что движение возобновится, как только взрывотехники уберут обломки.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
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липецкая область, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Липецкой области перекрыли участок трассы из-за обломков дронов

В Липецкой области перекрыли участок трассы для обезвреживании сбитых дронов

© iStock.com / OlgaVolodinaВид на Липецк
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© iStock.com / OlgaVolodina
Вид на Липецк. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Движение на участке трассы Орёл-Тамбов временно приостановлено для обеспечения безопасности при обезвреживании сбитых БПЛА, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«
"Специалисты продолжают обезвреживание обломков сбитых беспилотников. Временно приостанавливается движение на участке трассы ОрёлТамбов от села Косырёвка до села Частая Дубрава. Это вынужденная мера для обеспечения безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Артамонов добавил, что движение возобновится, как только взрывотехники уберут обломки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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