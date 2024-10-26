https://ria.ru/20241026/bespilotniki-1980278309.html

В Липецкой области перекрыли участок трассы из-за обломков дронов

В Липецкой области перекрыли участок трассы из-за обломков дронов - РИА Новости, 26.10.2024

В Липецкой области перекрыли участок трассы из-за обломков дронов

Движение на участке трассы Орёл-Тамбов временно приостановлено для обеспечения безопасности при обезвреживании сбитых БПЛА, сообщил губернатор Липецкой области... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T18:09

2024-10-26T18:09

2024-10-26T18:26

специальная военная операция на украине

липецкая область

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Движение на участке трассы Орёл-Тамбов временно приостановлено для обеспечения безопасности при обезвреживании сбитых БПЛА, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов."Специалисты продолжают обезвреживание обломков сбитых беспилотников. Временно приостанавливается движение на участке трассы Орёл – Тамбов от села Косырёвка до села Частая Дубрава. Это вынужденная мера для обеспечения безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.Артамонов добавил, что движение возобновится, как только взрывотехники уберут обломки.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

липецкая область, происшествия, украина, вооруженные силы украины