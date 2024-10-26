https://ria.ru/20241026/bespilotniki-1980197629.html
В Брянской области уничтожили шесть беспилотников
В Брянской области уничтожили шесть беспилотников - РИА Новости, 26.10.2024
В Брянской области уничтожили шесть беспилотников
Шесть БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T01:37
2024-10-26T01:37
2024-10-26T01:45
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Шесть БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240813/bpla-1966045087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Безопасность
В Брянской области уничтожили шесть беспилотников
Богомаз: в Брянской области уничтожили шесть беспилотников самолетного типа