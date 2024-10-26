https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980302675.html

Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник

Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 26.10.2024

Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник

Еще один вражеский беспилотник обнаружен и уничтожен ПВО над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T22:23

2024-10-26T22:23

2024-10-26T22:28

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

александр богомаз

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Еще один вражеский беспилотник обнаружен и уничтожен ПВО над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны сообщило, что российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над Брянской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, украина, россия