https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980302675.html
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 26.10.2024
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Еще один вражеский беспилотник обнаружен и уничтожен ПВО над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T22:23
2024-10-26T22:23
2024-10-26T22:28
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
украина
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Еще один вражеский беспилотник обнаружен и уничтожен ПВО над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны сообщило, что российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над Брянской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Украина, Россия
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Богомаз: силы ПВО обнаружили и уничтожили еще один дрон ВСУ в Брянской области