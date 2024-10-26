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К зданию правительства Грузии подъехали полицейские автобусы - РИА Новости, 26.10.2024
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17:05 26.10.2024
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К зданию правительства Грузии подъехали полицейские автобусы
К зданию правительства Грузии подъехали полицейские автобусы - РИА Новости, 26.10.2024
К зданию правительства Грузии подъехали полицейские автобусы
Автобусы полиции прибыли к зданию правительства Грузии в центре Тбилиси на фоне проходящих в стране парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:05
2024-10-26T17:05
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грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Автобусы полиции прибыли к зданию правительства Грузии в центре Тбилиси на фоне проходящих в стране парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. Основными конкурентами на проходящих в субботу выборах в парламент являются правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций. Ей противостоит весь конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов, и соответственно выступающей за сближение с Западом. Автомобили правоохранительных органов остановились на прилегающей к зданию властей территории. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее выразил уверенность, что президент и оппозиция гарантированно объявят итоги выборов нелегитимными, уверяя, что они были сфальсифицированы, а оппозиция готовится к дестабилизации и переворотам. Грузинское МВД в преддверии парламентских выборов докупило спецтехнику и новые водометы, а также открыло базу спецназа в окрестностях Тбилиси. МВД ранее издало приказ об обеспечении проведения парламентских выборов в свободной, безопасной и мирной среде. Также согласно приказу, на территории действия департаментов полиции создадут территориальные группы, которые будут отвечать за выявление правонарушений и их предотвращение.
https://ria.ru/20241026/tbilisi-1980270785.html
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в мире, россия, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Россия, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
К зданию правительства Грузии подъехали полицейские автобусы

Автобусы полиции прибыли к зданию правительства Грузии в центре Тбилиси

© РИА Новости / Фото из коллекции Нино Мелия | Перейти в медиабанкСотрудники грузинских правоохранительных органов
Сотрудники грузинских правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Фото из коллекции Нино Мелия
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Сотрудники грузинских правоохранительных органов. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Автобусы полиции прибыли к зданию правительства Грузии в центре Тбилиси на фоне проходящих в стране парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Основными конкурентами на проходящих в субботу выборах в парламент являются правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций. Ей противостоит весь конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов, и соответственно выступающей за сближение с Западом.
Автоколонна с флагами Грузии и правящей партии Грузинская мечта на улицах Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В Тбилиси заметили колонну автомобилей с флагами Грузии и правящей партии
Вчера, 17:01
Автомобили правоохранительных органов остановились на прилегающей к зданию властей территории.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее выразил уверенность, что президент и оппозиция гарантированно объявят итоги выборов нелегитимными, уверяя, что они были сфальсифицированы, а оппозиция готовится к дестабилизации и переворотам. Грузинское МВД в преддверии парламентских выборов докупило спецтехнику и новые водометы, а также открыло базу спецназа в окрестностях Тбилиси.
МВД ранее издало приказ об обеспечении проведения парламентских выборов в свободной, безопасной и мирной среде. Также согласно приказу, на территории действия департаментов полиции создадут территориальные группы, которые будут отвечать за выявление правонарушений и их предотвращение.
Выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах
Вчера, 07:58
 
В миреРоссияГрузияТбилисиИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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