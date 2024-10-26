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К зданию правительства Грузии подъехали полицейские автобусы

К зданию правительства Грузии подъехали полицейские автобусы - РИА Новости, 26.10.2024

К зданию правительства Грузии подъехали полицейские автобусы

Автобусы полиции прибыли к зданию правительства Грузии в центре Тбилиси на фоне проходящих в стране парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:05

2024-10-26T17:05

2024-10-26T17:05

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Автобусы полиции прибыли к зданию правительства Грузии в центре Тбилиси на фоне проходящих в стране парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. Основными конкурентами на проходящих в субботу выборах в парламент являются правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций. Ей противостоит весь конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов, и соответственно выступающей за сближение с Западом. Автомобили правоохранительных органов остановились на прилегающей к зданию властей территории. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее выразил уверенность, что президент и оппозиция гарантированно объявят итоги выборов нелегитимными, уверяя, что они были сфальсифицированы, а оппозиция готовится к дестабилизации и переворотам. Грузинское МВД в преддверии парламентских выборов докупило спецтехнику и новые водометы, а также открыло базу спецназа в окрестностях Тбилиси. МВД ранее издало приказ об обеспечении проведения парламентских выборов в свободной, безопасной и мирной среде. Также согласно приказу, на территории действия департаментов полиции создадут территориальные группы, которые будут отвечать за выявление правонарушений и их предотвращение.

https://ria.ru/20241026/tbilisi-1980270785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024