https://ria.ru/20241026/avstralija-1980228701.html

В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета

В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета - РИА Новости, 26.10.2024

В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета

Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над районом Окдейл в пригороде австралийского Сиднея, по меньшей мере три человека погибли, передает австралийский РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T09:48

2024-10-26T09:48

2024-10-26T09:48

в мире

сидней

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над районом Окдейл в пригороде австралийского Сиднея, по меньшей мере три человека погибли, передает австралийский телеканал 7NEWS. "Самолеты столкнулись в воздухе и потерпели крушение в субботу утром… Три человека погибли", - сообщается на сайте телеканала. На данный момент причины столкновения не известны.

https://ria.ru/20240816/samolet-1966676842.html

сидней

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сидней