https://ria.ru/20241026/avstralija-1980228701.html
В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета
В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета - РИА Новости, 26.10.2024
В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета
Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над районом Окдейл в пригороде австралийского Сиднея, по меньшей мере три человека погибли, передает австралийский РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T09:48
2024-10-26T09:48
2024-10-26T09:48
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над районом Окдейл в пригороде австралийского Сиднея, по меньшей мере три человека погибли, передает австралийский телеканал 7NEWS. "Самолеты столкнулись в воздухе и потерпели крушение в субботу утром… Три человека погибли", - сообщается на сайте телеканала. На данный момент причины столкновения не известны.
https://ria.ru/20240816/samolet-1966676842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сидней
В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета
В Австралии столкнулись два легкомоторных самолета, три человека погибли