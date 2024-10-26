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В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета - РИА Новости, 26.10.2024
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09:48 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/avstralija-1980228701.html
В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета
В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета - РИА Новости, 26.10.2024
В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета
Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над районом Окдейл в пригороде австралийского Сиднея, по меньшей мере три человека погибли, передает австралийский РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T09:48
2024-10-26T09:48
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над районом Окдейл в пригороде австралийского Сиднея, по меньшей мере три человека погибли, передает австралийский телеканал 7NEWS. "Самолеты столкнулись в воздухе и потерпели крушение в субботу утром… Три человека погибли", - сообщается на сайте телеканала. На данный момент причины столкновения не известны.
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в мире, сидней
В мире, Сидней
В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета

В Австралии столкнулись два легкомоторных самолета, три человека погибли

© 7 NewsАвтомобили экстренных служб на месте крушения двух легкомоторных самолетов в пригороде Сиднея, Австралия. Кадр видео
Автомобили экстренных служб на месте крушения двух легкомоторных самолетов в пригороде Сиднея, Австралия. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© 7 News
Автомобили экстренных служб на месте крушения двух легкомоторных самолетов в пригороде Сиднея, Австралия. Кадр видео
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над районом Окдейл в пригороде австралийского Сиднея, по меньшей мере три человека погибли, передает австралийский телеканал 7NEWS.
"Самолеты столкнулись в воздухе и потерпели крушение в субботу утром… Три человека погибли", - сообщается на сайте телеканала.
На данный момент причины столкновения не известны.
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