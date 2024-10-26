https://ria.ru/20241026/ataka-1980303024.html

Ядерные объекты при атаке на Иран не пострадали, заявил Гросси

Ядерные объекты при атаке на Иран не пострадали, заявил Гросси - РИА Новости, 26.10.2024

Ядерные объекты при атаке на Иран не пострадали, заявил Гросси

Ядерные объекты Ирана в результате атаки на Тегеран не были затронуты, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T22:30

2024-10-26T22:30

2024-10-26T22:33

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рафаэль гросси

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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Ядерные объекты Ирана в результате атаки на Тегеран не были затронуты, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. "Ядерные объекты Ирана не пострадали. Инспекторы МАГАТЭ находятся в безопасности и продолжают свою жизненно важную работу. Я призываю к благоразумию и сдержанности в отношении действий, которые могут поставить под угрозу безопасность и сохранность ядерных и других радиоактивных материалов", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/sholts-1980260768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тегеран (город), рафаэль гросси, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран