Ядерные объекты при атаке на Иран не пострадали, заявил Гросси
Глава МАГАТЭ Гросси: ядерные объекты Ирана при израильской атаке не пострадали
© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Ядерные объекты Ирана в результате атаки на Тегеран не были затронуты, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.
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"Ядерные объекты Ирана не пострадали. Инспекторы МАГАТЭ находятся в безопасности и продолжают свою жизненно важную работу. Я призываю к благоразумию и сдержанности в отношении действий, которые могут поставить под угрозу безопасность и сохранность ядерных и других радиоактивных материалов", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.