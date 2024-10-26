Рейтинг@Mail.ru
Ядерные объекты при атаке на Иран не пострадали, заявил Гросси - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 26.10.2024 (обновлено: 22:33 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/ataka-1980303024.html
Ядерные объекты при атаке на Иран не пострадали, заявил Гросси
Ядерные объекты при атаке на Иран не пострадали, заявил Гросси - РИА Новости, 26.10.2024
Ядерные объекты при атаке на Иран не пострадали, заявил Гросси
Ядерные объекты Ирана в результате атаки на Тегеран не были затронуты, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T22:30
2024-10-26T22:33
в мире
тегеран (город)
рафаэль гросси
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224963_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f821fd72245572fcbaf8c0ccd5dab111.jpg
ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Ядерные объекты Ирана в результате атаки на Тегеран не были затронуты, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. "Ядерные объекты Ирана не пострадали. Инспекторы МАГАТЭ находятся в безопасности и продолжают свою жизненно важную работу. Я призываю к благоразумию и сдержанности в отношении действий, которые могут поставить под угрозу безопасность и сохранность ядерных и других радиоактивных материалов", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241026/sholts-1980260768.html
https://ria.ru/20241026/iran-1980290785.html
тегеран (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224963_96:0:953:643_1920x0_80_0_0_dde01e1bf9ca4634a12245711754c70a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), рафаэль гросси, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран
В мире, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран
Ядерные объекты при атаке на Иран не пострадали, заявил Гросси

Глава МАГАТЭ Гросси: ядерные объекты Ирана при израильской атаке не пострадали

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Ядерные объекты Ирана в результате атаки на Тегеран не были затронуты, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля
Вчера, 15:22
«
"Ядерные объекты Ирана не пострадали. Инспекторы МАГАТЭ находятся в безопасности и продолжают свою жизненно важную работу. Я призываю к благоразумию и сдержанности в отношении действий, которые могут поставить под угрозу безопасность и сохранность ядерных и других радиоактивных материалов", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Генштаб Ирана назвал главную цель израильского удара
Вчера, 20:13
 
В миреТегеран (город)Рафаэль ГроссиОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Иран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала