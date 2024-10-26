https://ria.ru/20241026/ataka-1980294991.html

В Брянской области при атаке БПЛА никто не пострадал

В Брянской области при атаке БПЛА никто не пострадал - РИА Новости, 26.10.2024

В Брянской области при атаке БПЛА никто не пострадал

Пострадавших и разрушений не обнаружено в результате атаки БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T20:59

2024-10-26T20:59

2024-10-26T21:04

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

россия

александр богомаз

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825298536_0:68:1276:786_1920x0_80_0_0_48ff4eb3d94a6ad62432f6e0edc20d13.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пострадавших и разрушений не обнаружено в результате атаки БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 12 украинских беспилотников в небе над Брянской областью. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

брянская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область, россия, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины