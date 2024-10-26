https://ria.ru/20241026/ataka-1980294991.html
В Брянской области при атаке БПЛА никто не пострадал
В Брянской области при атаке БПЛА никто не пострадал - РИА Новости, 26.10.2024
В Брянской области при атаке БПЛА никто не пострадал
Пострадавших и разрушений не обнаружено в результате атаки БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:59
2024-10-26T20:59
2024-10-26T21:04
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
александр богомаз
украина
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пострадавших и разрушений не обнаружено в результате атаки БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 12 украинских беспилотников в небе над Брянской областью. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке БПЛА никто не пострадал
Богомаз: пострадавших и разрушений от атаки беспилотников в Брянской области нет