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В Брянской области при атаке БПЛА никто не пострадал - РИА Новости, 26.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 26.10.2024 (обновлено: 21:04 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/ataka-1980294991.html
В Брянской области при атаке БПЛА никто не пострадал
В Брянской области при атаке БПЛА никто не пострадал - РИА Новости, 26.10.2024
В Брянской области при атаке БПЛА никто не пострадал
Пострадавших и разрушений не обнаружено в результате атаки БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:59
2024-10-26T21:04
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пострадавших и разрушений не обнаружено в результате атаки БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 12 украинских беспилотников в небе над Брянской областью. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
брянская область
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происшествия, брянская область, россия, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке БПЛА никто не пострадал

Богомаз: пострадавших и разрушений от атаки беспилотников в Брянской области нет

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пострадавших и разрушений не обнаружено в результате атаки БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 12 украинских беспилотников в небе над Брянской областью.
«
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьРоссияАлександр БогомазУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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